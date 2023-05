“Que bonito tu nieto”: Nació hijo de Adal Ramones pero critican su edad y el nombre del pequeño

Desde que se supo que Adal Ramones estaba en la dulce espera de su cuarto hijo junto a su esposa Karla de la Mora, las criticas se posaron sobre el presentador no solo por su edad, sino también por el nombre que decidió ponerle a su nuevo heredero.

Pese a ello, Adal ha ignorado todo el hate que ha recibido y el pasado jueves 18 de mayo, presumió emocionado el nacimiento de su bebé, aunque una vez más ha sido objeto de las peores burlas y señalamientos.

“El poder de una mujer que da vida… Te agradezco porque tu fortaleza es inspiración. Te amo mi Güera hermosa! Tener una familia es para mí, mi puerto seguro y mi regalo más grande de vida”, escribió el mexicano a su esposa al entrar a quirófano.

Las criticas que ha recibido Adal Ramones tras el nacimiento de su bebé

A sus 61 años, Adal vuelve a enfrentar la paternidad, motivo que ha muchos le ha causado asombro, al punto de asegurar que parece su abuelo, tras las primeras fotografías que colgó de su retoño.

“Cayetano Ramones de la Mora / 18 Mayo 2023 Gracias a tanta gente que nos envió su buena vibra y oraciones. Karla y Cayetano salieron muy bien. Familia, amigos y seguidores; son lo máximo y sentimos su cariño a la distancia. Que Dios cuide de todos ustedes. VIVA LA FAMILIA SIEMPRE”, escribió.

Adal y Karla decidieron llamar a su primogénito Cayetano y desde que dio a conocer el nombre del nuevo integrante de su familia aumentó el odio en sus redes sociales.

“Que lindo tu nieto”, “Qué te hizo el pobre niño para que le pongas ese nombre”, “Es hijo o nieto”, “Cayetano , tantos nobres bonitos que hay , pobre niño con ese nombre”, “Nació de 57 años con ese nombre”, “Muy lindo... Pero Cayetano es bromita verdad”, “Pobre volver a ser padre a esa edad”, “Ya no estás para tantos trasnochos”, es parte de los comentarios.

Adal Ramones

Previo al nacimiento, el productor y conductor de ‘Otro Rollo’ ya estaba al tanto de todo el señalamiento del que estaba siendo víctima, pese a que aseguró que no lee los comentarios y que la edad no es un impedimento para él, pues se siente joven.

“Primero, de verdad no leo los comentarios, desde hace muchos años no leo comentarios, eso no me afecta… Es vivir más en paz y si hacen comentarios que se lo coman con su pan… No me importa la edad que tenga, espero seguir con mucha salud y ganas. Me quite el egoísmo de: ¿a mi edad?”, dijo.