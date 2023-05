“Ya cumplí un hermoso ciclo”: Luis Jara no quiere volver a trabajar en televisión

Para nadie es un misterio que el cantante y animador Luis Jara es uno los rostros más emblemáticos del espectáculo nacional. Es así como ha sido parte de incontables programas y proyectos televisivos.

Una exitosa carrera que llegó a un punto álgido cuando fue animador de Mucho Gusto programa de Mega, del cual salió en mayo del 2020. Fue ahí que decidió radicarse fuera de Chile y embarcarse en una nueva aventura junto a su familia en Estados Unidos.

Pese a que se ha mantenido alejado de la televisión, mañana hablará con su amiga, Karla Constant en el programa de Mega Plus “45 minutos con”, que será emitido este viernes 19 de mayo a las 21:00 horas.

Según adelantaron de la misma señal, el cantante nacional hablará sobre su paso por la televisión, indicando que al parecer no regresará nunca más a la misma.

“No estoy en un programa de televisión porque no quiero, ya cumplí un hermoso ciclo y quiero quedarme con eso. Aunque me llaman todos los días para regresar a la TV, quizás porque saben que construí un espacio, un estilo y una forma. Pero soy yo quien no desea volver”, comentó.

También hablará de su vida en Estados Unidos y el por qué decidió tomar sus maletas y abandonar este país. “Miro hacia atrás y me gusta ver lo difícil que fue. Si no hubiese sido como fui o si no hubiese puesto la intención de crecer, no estaría disfrutando lo que he conseguido (…) Entiendo la industria. Hace 47 años que lidio con esto”, cerró.

