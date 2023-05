“¿Cómo van a adelgazar?”: Los desubicados comentarios que tiró Raquel Argandoña sobre el físico de Paty Maldonado y José Miguel Viñuela

Un particular momento se vivió durante la última emisión de “Tal Cual”, esto luego de que Raquel Argandoña provocara el enojo de Paty Maldonado tras desubicados comentarios sobre el estado físico de ella y de José Miguel Viñuela,

Todo comenzó cuando mostraron algunas imágenes sobre la reunión de pauta que tuvieron antes de iniciar el programa, en donde, en donde le recriminaban a la madre de Kel Calderón el que no los dejara comer con tranquilidad.

Estos comentarios se retomaron en el capítulo, en donde los tres conductores aclararon a qué se debió este conflicto laboral tras bambalinas.

“Antes que nada, perdónenme, yo a ustedes los voy a acusar. Estoy indignada con ustedes dos... ¡Indignada! Llegué al programa y veo en la sala de reuniones una cantidad de comida atroz: hamburguesas de pollo, papas fritas, fajitas, dulces, alitas de pollo, de todo… y ustedes se comieron todo”, dijo Raquel.

“¿Cómo van a adelgazar? Tú que piensas que cada día estás más flaco, mentira, te estás comprando la chaqueta dos tallas más grandes”, lanzó en contra de José Miguel Viñuela.

La tensa pelea entre la “Quintrala” y Maldonado

Ya en el video, Paty Maldonado cuenta: “¿Te digo la firme, huevón? Estoy chata que esta mina se preocupe (...) es mi problema, yo como lo que se me pare (...) que no me huevee más”.

“Yo quiero dejar a los gusanos fiesta. Los gusanos se van a morir de anorexia con esta hueona (…) Estoy chata con la hueá”, agregó mirando directamente a su compañera de panel.

Tras volver al estudio de TV+, Maldonado continuó encarando a Raquel: “Yo soy dueña de comer lo que se me plazca. No te estoy preguntando la opinión. Cuando yo te digo a ti ‘Raquel, estás demasiado flaca pareces palo de escoba... Si te viene un resfrío te pasa algo al pulmón, te vas a morir, igual que yo de gorda y vo de flaca”.

“Yo te digo esto porque te quiero, porque eres bonita...”, se defendió Raquel e insistió que era por la salud de su amiga.

Se pelan entre ellos

Posteriormente, los panelistas de “Tal Cual” siguieron lanzaron algunos dardos entre ellos. El primero fue de parte de Viñuela y Argandoña, quienes comentaron que una vez Maldonado “vació” una máquina de snacks mientras que José Miguel no quiso tomar una bebida porque no era light.

Por último, revelaron que la “Quintrala” no tiene nada en su refrigerador y que una palta le habría durado cinco años.

“No tengo ansiedad (...) Ándate lo más rápido posible. Demórate unos 5 años en llegar a Chile. No te deseo mal, pero ojalá que te comas todo por allá y engordes”, le deseó Paty Maldonado tras el viaje de su compañera a Europa.