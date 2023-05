“Fui a poner la renuncia”: Mario Velasco recordó tenso momento en Yingo tras encerrona mediática

En una reciente entrevista en el programa de televisión “Zona de Estrellas”, el reconocido animador Mario Velasco compartió un tenso momento que vivió durante su participación en el programa juvenil “Yingo”, el cual lo llevó a tomar la decisión de renunciar a su trabajo.

Velasco reveló que este incidente ocurrió hace varios años y fue una experiencia mediática muy desagradable para él. Durante la discusión sobre los momentos más tensos en televisión, en el contexto de un reciente enfrentamiento entre dos personalidades del medio, Mauricio Israel y Titi García-Huidobro, Mario decidió contar su historia.

[ LEE TAMBIÉN: Fue con escándalo: Titi García-Huidobro llegó a llorar por culpa de Mauricio Israel ]

El animador explicó que en la época de “Yingo” había muchos momentos tensos, y se animó a contar uno personal. “En la época ‘Yingo’ pasaba todos los días también, un poco. Yo no me puse a llorar, pero fui a poner la renuncia, salí indignado del estudio”, partió contando el conductor de Zona de Estrellas.

Para añadir más contexto, Mario mencionó que en ese momento estaba en una relación con una compañera del programa, de quien prefirió no revelar el nombre.

Durante la transmisión de “Yingo”, Mario y su pareja fueron llamados al frente del set para responder algunas preguntas mientras el programa era grabado. En un momento dado, les preguntaron acerca de otra persona, insinuando una posible relación paralela. Mario negó tener contacto alguno con esa persona. “No, con esa otra persona hace mucho tiempo que no he hablado, que no la he visto, que nada”, respondió en ese entonces. Pero en ese preciso instante, le pidieron que contestara al teléfono, revelando que la otra persona estaba escuchando toda la conversación.

“Mario, di aló”, le señalaron. “Oye, ¿cómo que no nos hemos visto, que no hemos hablado, si nos vimos el martes?”, le dijo la otra involucrada en el tema. “Ahí como que pasaron dos minutos, la cara descompuesta y empezando a contradecirme mal. Ahí no sé si fuimos a comerciales, pero a la primera oportunidad que tuve, salí del estudio y (estaba) furia. Había sido una encerrona media heavy”, concluyó el relato. Además señaló que fue una situación desagradable y sintió que había sido víctima de una trampa mediática.

Al compartir esta historia, Mario Velasco destacó la intensidad y tensión de aquel momento en “Yingo”, recordando que decidió poner su renuncia debido a esa experiencia. Aunque han pasado varios años desde aquel episodio, sigue siendo una anécdota que recuerda, ahora con más humor.