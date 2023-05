Mereces un amor completo: señales que indican que no eres una prioridad para tu pareja

Cuando estás en una relación es importante sentir que eres una prioridad, no un plato de segunda mesa. ¿Alguna vez has estado con alguien que te hace sentir que está contigo porque no tiene una mejor opción? ¿Alguien que te hace sentir que no eres lo suficientemente hermosa o interesante como para ser una prioridad?

Si has estado en esta situación, sabes lo doloroso o humillante que puede ser. Pero no te preocupes porque siempre puedes retomar el camino para ser feliz pero debes prestar a las señales.

Aceptar que tu relación va en picada puede ser un proceso difícil e incluso quizá te niegues a aceptarlo aún cuando las señales son tan obvias. Estamos tan llenas de presiones e ideas de lo que debe ser el amor, que olvidamos lo que realmente merecemos. Nos conformamos con la primer persona que nos habla bonito o que nos regala un ramo de flores aunque luego desaparezca. Olvidamos que el amor no son solamente detalles ocasionales y palabras bonitas sino la seguridad de estar con alguien para quien somos un ser increíble.

Historia de un matrimonio (Netflix)

Cuando amas a alguien, harás lo mejor que puedas para mantenerlo en tu vida y mostrarle cuánto lo valoras. Habrá momentos en los que no serás la prioridad de tu pareja y eso está completamente bien pero hay una diferencia entre no ser esa prioridad a veces y no ser una prioridad en absoluto.

Así puedes saber que ya no eres prioridad para tu pareja

Rara vez te envían mensajes de texto o inician la conversación primero

La comunicación es muy importante para construir una relación sana. Si tu pareja no hace el esfuerzo de comunicarse contigo durante el día o incluso durante la semana, es una señal de que no está dedicando tiempo a ti. Vivimos una era en la que todos estamos acelerados y ocupados todo el tiempo pero quien te ama de verdad siempre hará un espacio para ti, así como tú lo harías para esa persona.

Historia de un matrimonio (Netflix)

Claro, no significa empezar una guerra por no recibir mensajes de tu pareja cada que quieres pero sí darte cuenta de cuándo no tiene la gentileza de mandar al menos un mensaje de texto. Lo mejor es hacerle saber que te gustaría una comunicación más frecuente y si sigue sin hacerlo, entonces es señal de que no te está dando esa importancia.

Olvida contarte las decisiones importantes que toma en su vida

Una relación es de dos y las decisiones que toman competen al otro después de todo, se supone que están construyendo un futuro juntos, ¿no? Si tu pareja está tomando decisiones importantes en la vida sin pensar en ti y en cómo afecta su relación, eso podría ser una indicación de que no estás siendo una prioridad.

Historia de un matrimonio

No es que dependan de la aprobación del otro pero al final del día, una decisión puede cambiar la rutina y por ende verse afectados. Es importante ser un compañero de apoyo, pero es igual de importante mantenerse informados.

No se toman en serio las ocasiones especiales

Cuando tu pareja no tiene tiempo para ti lo demostrará restándole importancia a lo que te importa. Ya sea un evento importante o una ocasión especial como un aniversario, una boda o un cumpleaños, si no muestra interés o incluso hace lo posible por esquivarlo es una señal de que algo no está bien. Si notas este comportamiento, hazle saber lo importante que es para ti pero si se vuelve una constante entonces estás siendo una opción.