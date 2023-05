“Mientras mantengas una relación así, no quiero saber de ti”: María Jimena Pereyra reveló que fue rechazada por su suegro

María Jimena Pereyra reveló algunos detalles desconocidos de su relación con Tania García en la última edición de “Podemos Hablar”.

“Tania salió de una familia muy machista. Ellos eran cinco hermanos, cuatro hombres y ella la única mujer. Un padre argentino, muy machista, estricto, había sido militar. Yo creo que nunca había querido tener una niña. Tania sufrió su relación con su padre porque siempre fue distante”, comentó en la conversación con Jean Philippe Cretton.

Posteriormente, contó que en una oportunidad el progenitor viajó a Chile, la pareja de la cantante habló sobre su relación con Pereyra e incluso lo invitó a conocerla. Sin embargo, él se negó.

“Fue un tajante no. No quiero saber de Jimena, y mientras mantengas una relación así, no quiero saber de ti. Me acuerdo que llegó Tania llorando, contándome lo que había pasado. Ahí terminó toda relación”, confesó y desde ese entonces su esposa nunca tuvo una conversación con él después de su rechazo.

El fallecimiento del padre de Tania

Posteriormente, el papá de Tania falleció en el 2021 tras contagiarse de Covid-19, y las relaciones familiares cambiaron.

Cuando las restricciones sanitarias terminaron, se realizó una misa de su fallecimiento, en donde la única que fue al frente a despedir a su padre fue su pareja.

“La relación con la familia cambió, volvieron a unirse. Es la única hija mujer, las relaciones madre hija son complicadas, no son simples, lo digo por experiencia propia. hoy tenemos una relación preciosa todos”, aseguró.