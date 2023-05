Salma Hayek impacta en Cannes luciendo como toda una reina desde el escote hasta sus canas

Salma Hayek es una de las mexicanas más queridas en Hollywood y no podía faltar uno de los eventos más importantes del año: el 76° Festival de Cine de Cannes para el estreno de Killers Of The Flower Moon.

Este ha sido un gran año para la actriz de 56 años pues ha impactado a todos con los looks más glamorosos en las diferentes alfombras rojas por las que ha desfilado y ésta no es la excepción. Salma estuvo acompañada de su esposo, el empresario François Henri Pinault pero eso no fue lo que dio de qué hablar sino el majestuoso vestido Alexander McQueen que portó.

El vestido color púrpura de escote profundo sin duda fue la elección perfecta para Hayek. Las mangas voluminosas y falda sirena abultada aportaron el balance perfecto para acentuar su cintura y curvas. Para complementar, portó una gargantilla de diamantes, peinado elevado de moño y smokey eye en tonalidades marrones para darle dramatismo a su look.

Algunos señalaron que se veía “irreconocible”

Eso sí, el peinado de la actriz dividió opiniones por verse “demasiado apretado”: “Le dolió la cabeza del jalón qué le dieron con ese peinado”; “Auch creo que el peinado está muy apretado”; “Jaladisimo el chongo...todo sea por el glamour”; “Casi la dejan calva con ese jalón de pelo”, se lee en redes sociales.

También algunos señalaron que su rostro “se veia diferente”: “Qué se hizo en la cara??? No parece ella!”; “Que le sucedió en la cara?”; “Ni parece Salma”; “Ya abusó del bisturí”. “¿Seguros que es ella? No la reconocí”.

Salma Hayek siempre orgullosa de sus canas

Un detalle que no pasó desapercibido y fue muy aplaudido fueron sus canas, las cuales no ocultó. La protagonista de Frida es una de las más queridas en la industria por su talento, carisma y belleza. Ella no teme a mostrar los cambios de su cuerpo a lo largo de los años y en varias ocasiones ha dejado ver que su cabello también se llena de canas y su rostro con arrugas. Ella misma ha llamado su cabello platinado como “las canas de la sabiduría”, rompiendo la creencia de que son poco estéticas o signo de descuido.

¿De qué va la película que Salma celebró en Cannes?

Killers of the Flower Moon La cinta en la que participa Salma Hayek fue presentada en el Festival de Cannes (Instagram)

La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Jesse Plemons. Brendan Fraser también será una de las estrellas principales y después de su actuación en The Whale, muchos esperan verlo en esta cinta dirigida por Martin Scorsese.

La historia tiene lugar en la década de 1920 y se centra en los asesinatos de miembros de la tribu osage después de que se encontrara petróleo en sus tierras.