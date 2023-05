Sin ‘Twingo’ ni ‘Casio’: Piqué escondió estos detalles detrás de su nueva foto con Clara Chía

Shakira acaba de lanzar una nueva canción que conmovería el corazón del mundo entero, y es que ‘Acróstico’, por primera vez no gira completamente en torno a Piqué, sino a sus dos pequeños, quienes se han convertido en el principal motor de la cantante luego de todo el asunto mediático de su separación con el futbolista.

Recordemos que a finales de enero, la colombiana, habría comenzado a trabajar de la mano de un amigo que ya es un ‘viejo conocido’, el productor discográfico, Luis Fernando Ochoa, con quien había trabajado en 1995 para su emblemático tema, ‘Antología’, replicando la fórmula, esta vez, con ‘Acróstico’.

Más allá de la letra que compone el tema, medios han comenzado a esparcir el rumor, acerca de una fuerte molestia por parte del ex defensa, luego de ver a sus hijos en el video musical de Shakira, por lo que se había rumorado una posible disputa legal por este último hecho, aunque fue la abogada de la colombiana quien comentó que todo estaba marchando bien.

¿Nueva respuesta de Piqué a Shakira tras el lanzamiento de ‘Acróstico’?

Canción nueva, reacción nueva, y es que, los últimos temas que Shakira ha presentado, acarrean una nueva respuesta de Piqué, mostrando el Twingo, su ‘colaboración’ con Casio y las fotografías que ha posteado con Clara Chía, así es, fotografías.

Unos meses después, Gerard Piqué, volvió a publicar una selfie junto a su actual novia de 24 años, con quien, aparentemente, mantiene una relación de poco más de un año, pero esta última, además del supuesto enojo por la aparición de Milan y Sasha en el video de ‘Acróstico’, parece que el futbolista ha contestado de una nueva forma a Shakira.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Con una nueva imagen, donde se muestra una selfie tomada por la propia Clara Chía, pudimos ver a la pareja disfrutar de unos soleados días, mientras él posa sin camisa, la joven opta por un look de playera negra, habitual en ella.

Los detalles ocultos tras la nueva selfie de Piqué y Clara Chía

Fue un comentario el que destacó entre las opiniones de los usuarios, lo que despertó la intriga del público, en él se leía “Sorprendente esta publicación, no sabría como interpretar esta foto. Si se trata de demostrar que siguen juntos y felices, ¿Por qué él aparece demacrado y ella con cara de susto?”.

Es así que muchos comenzaron a comentar que su aspecto, podía deberse a que los negocios del futbolista estaban en su peor momento “Pues es que sus negocios van en picada Shakira era el cerebro y de la fortuna en la relación”.

¿La pose habla de su relación?

En esta segunda imagen que el futbolista compartió es posible notar que Piqué, retomó una pose con Clara Chía, donde él se coloca justo detrás de ella, exactamente como la que compartió el 25 de enero. El lenguaje corporal de la pareja podría dar a conocer cierta dependencia por parte del ex defensa o bien, que sigue manteniendo en primer lugar a la joven publirrelacionista.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @clarachiamarti88 / @3gerardpique (Instagram: @clarachiamarti88 / @3gerardpique)

¿Amor a medias?

El ex defensa no agregó más información a su foto, excepto un corazón, pero es el color el que sobresale, en tono naranja, se dice que este emoji se ocupa para representar un ‘amor a medias’, una relación entre amigos o una relación casual, ya que no buscas nada serio con esa persona.