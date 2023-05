“Todos hacemos otras cosas en la vida y no solo trabajar”: Rodrigo Sepúlveda defiende a Gabriel Boric de las críticas tras asistir a partido de la UC

Durante este fin de semana, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se tomó un tiempo de recreación y asistió al Estadio Santa Laura para ver a la Universidad Católica, el equipo de sus amores, jugar en contra de Unión La Calera. Sin embargo, no a todos les gustó que el mandatario estuviera este rato libre.

En este contexto, es donde Rodrigo Sepúlveda decidió defender al Jefe de Estado de estas críticas: “Ayer sábado el Presidente Boric fue al estadio a ver a la UC. Hoy tomé Twitter y lo estaban matando por eso. Yo creo que el Presidente tiene derecho de asistir al estadio y tiene el derecho de tomarse dos horas para ver a su equipo. Él puede ir al estadio y debe hacer su pega, como nos corresponde a todos”, sostuvo de entrada.

Asimismo, el conductor de “Meganoticias Alerta” agregó que “no voy a cuestionar al Presidente por ir a ver a la UC. Es más, me parece muy bien que haya ido al estadio… Así, de ese modo, se da cuenta de las condiciones que se viven en los estadios chilenos, los baños, la seguridad, cómo se entra, los guardias, todo”.

Asimismo, Sepúlveda enfatizó en que “me parece sano el ejercicio que haya ido. En lo personal, me gusta que la gente que toma decisiones, vaya a la calle y vea lo que pasa… Muchas personas decían: ‘está la embarrada en el país y él está en el estadio’. Señores, todos hacemos otras cosas en la vida y no solo trabajar”:

“Agarrar a garrotazos al presidente por este motivo no me parece. Estando ahí, en terreno, se da cuenta de las condiciones que hay”, reflexionó.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda dio un ejemplo de los descuidos del lugar: “Yo fui hace unas semanas a Santa Laura a ver a Kiss y no saben lo desastroso que son los baños ahí. Era una vergüenza las filas para poder entrar… Para mí, que el Presidente vaya al estadio es valioso. No me quedo con la mediocridad, prefiero que vea la realidad”, cerró el animador.