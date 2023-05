Yamila Reyna mostró que lo está pasando de lo lindo en su viaje a Brasil

Yamila Reyna disfruta al máximo de su viaje de soltera en Brasil, dejando en evidencia su entusiasmo a través de cautivadoras postales. Además, la reconocida influencer no perdió la oportunidad de recomendar su nuevo traje de baño, compartiendo fotografías que resaltan el hermoso entorno playero.

La famosa trasandina, acompañada de Laura Prieto, ha compartido con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías paradisíacas de su viaje por Brasil, donde disfrutan unas “vacaciones de solteras”. No solo ha mostrado la deslumbrante vista compuesta por sol, playa y arena, sino que también ha dado a conocer los detalles de su nuevo bikini, que se ha convertido en una de sus prendas favoritas.

El traje de baño en cuestión destaca por su vibrante combinación de colores, que incluye tonalidades como el negro, naranja, dorado y blanco.

Yamila Reyna compartió en sus historias una imagen donde luce el mencionado bikini, destacándose las palmeras de fondo, que contrastan con la actual sensación de frío que se experimenta en gran parte de Chile. Posteriormente, compartió un video donde comenta sobre esta imagen en particular: “Después de la foto posada que me tomé, quería mostrarles a las chicas este bikini que me encanta, porque es original y tiene un corte especial en la parte delantera y en la parte trasera, como pueden apreciar, se ata así”.