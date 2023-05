“A toda la gente que me hizo bullying”: participante eliminada de “The Voice” impactó con sincera despedida de CHV

Una inesperada, pero a la vez ovacionada despedida fue la que protagonizó este domingo Lía González, una de las participantes del programa “The Voice Chile”, quien luego de ser eliminada del estelar de CHV recordó el bullying recibido en enseñanza media.

Fue luego de haberse presentado en la fase de knockouts junto a su compañera de team Natalia de Triana, y en la que interpretó la canción de Bon Jovi “Livin’ on a Prayer”, que la joven artista tuvo palabras para todas esas personas que le hicieron daño en su etapa escolar y que finalmente le forjaron el carácter para seguir su objetivo de ser una artista.

La confesión que impactó en “The Voice”

“Me sentí muy bien, la verdad, desafiada justamente para este tema. Venía de cantar dos baladas, aquí como mi excoach (Puma Rodríguez). Quiero saludar a mi familia que está por allá (apuntando al público asistente en el estudio), que me ha apoyado en todo, en todo momento, los amo demasiado”, arrancó Lía, quien ni bien recibió los aplausos del público y de los cuatro coach del jurado, le pidió a Diana Bolocco unos segundos para “mandar” otro saludo. Esta vez a quienes en su adolescencia le hicieron sufrir lo indecible al burlarse de su vocación musical.

“¿Puedo mandar un saludo también? ¿A qué cámara? ¿A la de allá?”, pidió Lía.

Inesperada situación: Nueva renuncia en The Voice provocó una singular batalla

Participante de “The Voice” se quebró tras interpretar canción sobre violencia: “Todas queremos gritarle a ese ‘malo’”

“A toda la gente que en enseñanza media me hizo mucho bullying, que me tiró huevos, que me tiró harina, que me taparon los ojos y me dejaron arrodillada en un patio y me hicieron cantar para soltarme. Aquí estoy, en ‘The Voice’, eso”, lanzó la artista, cuyas palabras causaron impacto en su coach, Prince Royce, tanto como en la cantante Francisca Valenzuela, quien quedó con los ojos brillosos al escuchar a la joven eliminada.

“Directo a la cámara”, le dijo entre aplausos Royce, cuyas palabras las tomó Lía para cerrar su breve discurso de despedida del programa.