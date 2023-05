Claudia di Girolamo prepara su regreso a las teleseries: “Es un formato que amo profundamente”

La talentosa actriz chilena Claudia di Girolamo regresa a la pantalla chica, reviviendo su pasión por las teleseries en el nuevo proyecto de Chilevisión, “Dime con quién andas”. Después de una pausa desde su última aparición en televisión en 2019 con “Río Oscuro”, la reconocida actriz regresa para deleitar a sus seguidores con un personaje único y divertido.

En su nueva aventura televisiva, Claudia di Girolamo dará vida a Mireya Soto, la mamá del protagonista en “Dime con quién andas”. En una reciente entrevista con La Hora, la actriz reveló detalles sobre su personaje: “Mireya Soto es una mujer alucinante, muy sociable, chispeante y positiva. Anda por la vida con una sonrisa. Además, es una mujer que lee el tarot y tiene una tienda donde vende cosas esotéricas”. Sin embargo, la actriz confesó que aprender a leer el tarot fue todo un desafío y decidió no continuar: “Es una ciencia tan difícil y precisa que preferí parar. Además, no soy esotérica”.

[ Te podría interesar: “Mi gran pez”: hija de Augusto Góngora recordó a su padre con inédita fotografía juntos ]

claudia di girolamo Claudia di Girolamo interpretará a "Mireya", la madre del protagonista. Captura de pantalla

Claudia di Girolamo expresó su gratitud por tener la oportunidad de regresar a las teleseries, especialmente después de los difíciles momentos que atravesó la industria del entretenimiento durante la pandemia: “Estoy alucinada y muy agradecida de tener trabajo. Lo pasamos muy mal en la pandemia, actores, actrices, familias, fue muy crudo, muy duro. Tener la posibilidad de volver a las teleseries, un formato que amo profundamente y respeto mucho, es un regalo”.

Claudia di Girolamo Claudia di Girolamo regresa a las teleseries en "Dime con quien andas". Captura de pantalla

La actriz confesó que en un momento pensó en no regresar a la televisión y consideró dedicarse a la docencia: “Llamé a algunas universidades para trabajar como profesora. He tenido la posibilidad de trabajar en dos escuelas de teatro y ha sido una experiencia maravillosa”. Sin embargo, la pasión por las teleseries y el amor por su oficio la llevaron de vuelta al lugar donde se siente en casa.

Claudia di Girolamo, quien comparte su pasión por la actuación con sus dos hijos, Antonio y Pedro, expresó su orgullo por ellos y su deseo de que sigan su propio camino en la profesión: “Si deciden seguir el camino actoral o de dirección, no me voy a meter, no voy a opinar. Soy respetuosa de ese espacio”, enfatizó la actriz.