Joyas, sonajas y lujos: así se prepara Christian Nodal para la llegada de su bebé con Cazzu

Christian Nodal volvió a colocarse en el ojo de los medios, luego de reavivar su ‘disputa’ con J Balvin, con quien habría tenido un malentendido. Esto sucedió durante el programa de Franco Escamilla, ‘Tirando Bola’ donde, habría insinuado que el cantante de ‘Ginza’ era una persona falsa: “Sí hablé con él pero… La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho. Ya todo bien, ya está bloqueado”.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @infiltradas_mx (Instagram: @infiltradas_mx)

Fue con el mismo comediante con quien habría hablado sobre el sexo de su bebé, afirmando que ya saben qué va a ser, pero que no lo dirían al público, esto por decisión de la propia Cazzu. Eso sí, cabe recordar que hace unas semanas, Christian Nodal habría revelado el sexo de su bebé por ‘error’ durante una entrevista donde declaró “Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”.

A su vez, el cantante de regional mexicano, habría comentado que fue a Cazzu, a quien no terminó de gustarle la forma en la que se expuso su embarazo, pues siente que la privaron de gritarlo al mundo como ella hubiera querido.

Así se prepara Christian Nodal para la llegada de su bebé

No existen dudas sobre la emoción que ha inundado a Christian Nodal, tras conocer que sería papá junto a la cantante de origen argentino Cazzu, es así que, en las entrevistas que le han hecho al sonorense, no ha expresado más que palabras de amor hacia su bebé.

Una canción de amor

Fue así, que el cantante, anunció la segunda parte de su álbum ‘Forajido’ planeado para lanzarse el próximo 25 de mayo, donde habrá un tema especialmente dedicado a su pareja titulado ‘Cazzualidades’, “Esta canción se la hice a Julieta, mi pareja, fue en la etapa de enamoramiento, de la conquista, es una canción que viene con mucho corazón, mucha pasión”.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @uforiamusic (Instagram: @uforiamusic)

Un costoso regalo para Cazzu

Hace poco se confirmó que Christian Nodal habría adquirido un costoso regalo para Cazzu y su bebé, en una lujosa joyería, por un lado, a la futura mamá le buscó un collar de araña con diamantes de 12 mm y una sonaja para su bebé. Esto se habría dado a conocer gracias a un informante de la revista TVyNovelas: “Ya conocen a Christian, además de dar el alma, no escatima en nada que haga feliz a su pareja”.

A su vez, la misma fuente declaró que Cazzu no es muy fanática de las joyas, y que hasta ‘lo sufre un poco’, pues prefiere la ropa y las experiencias.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @cazzuynodal (Instagram: @cazzuynodal)

¿Ser un padre perfecto?

El cantante ofreció una entrevista exclusiva con HOLA! USA donde habló sobre el avance del embarazo de Cazzu “Pues soy nuevo en esto, hay muchas experiencias nuevas, cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita”.

Por otro lado, comentó “Conectas con una parte que no sabías que tenías. De pronto empatizas mucho más con la familia, con los adultos, y te das cuenta de que la vida es así, que todos en algún momento fueron jóvenes, en algún momento las decisiones que se tomaron… pues uno trata de hacer lo mejor” y agregó: “De pronto a uno como hijo le es muy fácil juzgar y señalar con el dedo, y ya como papá te das cuenta de que no hay una educación. Claro, tenemos una noción de cómo criar, pero no hay una instrucción para ser el padre perfecto”.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @nodallatam (Instagram: @nodallatam)

Además, el cantante habló sobre los cambios que está haciendo en él para dar la bienvenida a su bebé, pues no hace mucho dijo que se retiraría los tatuajes del rostro, pero también comentó que está trabajando en todos los aspectos de él mismo: “Yo lo que estoy haciendo es trabajar mucho conmigo mismo, en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz y mucho amor…”, y añadió: “Y que sepa que en su hogar y en su casa, va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.