“Te voy a decir una cosa... la gente es que la que te da el voto”: Neme lanzó potente mensaje tras supuesta prohibición a iquiqueños en acto del 21 de mayo

José Antonio Neme comenzó con todo la emisión de este lunes, puesto que el animador del matinal Mucho Gusto realizó un fuerte descargo ante las cámaras sobre la supuesta prohibición de ingreso que afectó a los vecinos y vecinas de Iquique que quería presenciar el desfile del 21 de mayo.

En este contexto, es donde el periodista sumó a las críticas por la lejanía del público en el desfile conmemorativo a los Héroes Navales.

“Mal por la gente de Iquique que no la dejaron pasar”, disparó el rostro de Mega.

Posteriormente, el comunicador le mandó un mensaje al Presidente Gabriel Boric: “¿Por qué no dejaron pasar a la gente? Porque te voy a decir una cosa: la gente es que la que te da el voto, la gente es la que apoya tu programa. No los políticos, no los partidos, no las constituciones”, agregó, según consignó La Cuarta.

Finalmente, Neme cerró su pequeño discurso asegurando que: “¡A la gente no me la dejen fuera nunca más! Estaban muy enojados en Iquique”, sentenció.