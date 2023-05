“‘Tú me gustas, pero mira te voy a mostrar algo”: El miedo de Antonella Ríos tras extraño regalo de un fanático

Antonella Ríos estuvo como invitada en el programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde contó la mala experiencia que tuvo de sus seguidores tras reunirse con él y entregarle un extraño regalo.

La confesión se dio luego de que la “Fiera” le consultara sobre si alguna vez recibió algún obsequio importante de parte de alguno de sus fanáticos, a lo que respondió que una vez fue a la casa de uno de sus seguidores.

“Una vez conocí a un tipo mayor que me dijo ‘ven a mi casa’ y yo fui a su casa y todo porque igual confié en él porque tengo mi lado brujístico desarrollado, no iría con cualquiera”, partió diciendo.

El susto de Antonella

Sin embargo, esta anécdota no terminó nada bien, puesto que tras llegar al hogar del sujeto ocurrió algo muy extraño.

“Él tenía mi mismo apellido, Ríos. Me dice ‘tú me gustas, pero mira te voy a mostrar algo’. Saca una caja, abre y habían puras fotos mías de prensa”, comentó.

Finalmente, este hecho fue suficiente para que Antonella sintiera miedo, así que decidió irse lo más rápido del lugar. “Me quedé helada porque dije ‘este hue... es psicópata. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene mis fotos guardadas en una caja? Faltaba que me dijera este es un mechón de tu cabello. Esa fue una situación más de fan, de alguien que me chocó. De ahí le dije ‘chao, tengo que irme’, agarré mi auto y me fui”, cerró la actriz.