“A mí me costó muchísimo quedar embarazada”: La emoción de Ingrid Parra tras recordar las dificultades que tuvo para tener a su hija Emma

El episodio de este lunes de “Aquí se baila” estuvo lleno de emotivos momentos, esto luego de que Ingrid “Peka” Parra diera todo en la pista de baile y dedicara su coreografía a su pequeña hija.

La actriz junto al bailarín Pancho Chávez bailaron al ritmo de “If I ain’t got you”, de Alicia Keys; y tras la presentación, la intérprete aseguró que su inspiración para subirse al escenario fue su retoña de un año y siete meses.

“No todo es comedia en la vida”, partió diciendo emocionada, y al borde de las lágrimas tras recordar las dificultades que tuvo para concebir a su pequeña Emma.

“A mí me costó muchísimo quedar embarazada, y esta es una pequeña pieza, un abrazo para todas esas mujeres que están pasando por lo mismo que pasé yo: las inyecciones, los remedios, el cambio de doctor, que te hacen exámenes por todos lados y no descubren por qué no puedes quedar embarazada”, sostuvo.

“Quise hacer esta pieza que me alegra un poco el corazoncito”, expresó Parra, puesto que “Emma me dio vuelta la vida”, aseguró.

“Es súper difícil querer algo, desearlo con tantas ganas, y cuando llega, todo lo que hiciste, las discusiones, las casi separaciones, nada importa. Como que lo más importante fue ella y lo que la deseamos Cristián (su pareja), yo y sus dos hermanos”, concluyó la participante del estelar de Canal 13.