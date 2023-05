“Aquí la audiencia la manejo yo”: La furia de Carmen Gloria Arroyo con sujeto que debía pensión de alimentos de sus 3 hijos

Carmen Gloria Arroyo perdió la paciencia durante el último capítulo de su programa en TVN, esto luego de escuchar a un hombre que no era responsable con su familia.

Todo comenzó cuando dieron a conocer el segundo caso de la jornada, en donde una mujer asistió al espacio para solicitar el divorcio de su pareja, con quien habría estado separada de hecho desde el 2014 tras constantes episodios de violencia intrafamiliar.

La abogada comenzó a mostrar su enojo tras la nula respuesta del hombre luego de consultarle por el pago de la pensión de alimentos de sus tres hijos, quienes están a cargo de su abuela (su tutora legal).

La justificación de su pareja

Sin embargo, y a pesar de los antecedentes, la actual pareja del sujeto comenzó a defenderlo, lo que irritó de sobremanera a la conductora del espacio.

“Culpan al resto del mundo de la situación que les pasa: ‘Me fui a la calle por esta infidelidad’. Un hombre adulto, grande, pensando que una persona termina en situación de calle y alcoholizado por eso”, dijo Carmen Gloria.

“No fue eso lo que dijo, en ningún momento”, argumentó la pareja de Alejandro.

Finalmente, la profesional tuvo un momento de furia y lo echó del estudio: “Eso fue lo que dijo, aunque usted lo defienda. Aquí la audiencia la manejo yo y no usted. Retírese, no necesito de su participación”, ordenó molesta Arroyo.