Daniela Aránguiz sembró la duda: “Uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia y no hacerte la víctima internándote”

Jorge Valdivia estuvo internado un par de días por una crisis nerviosa, pero ahora ya está de alta y es más, está en Panamá. Y fue la misma Daniela Aránguiz que además lanzó la bomba y puso en duda que su esposo haya estado enfermo.

Primero preguntó en el set de “Zona de Estrellas”: “¿Ustedes creen que es un tongo que Pinilla está hospitalizado? Porque hay varios futbolistas que hacen ese tipo de tongos, hay varios que dicen que están enfermos”, haciendo clara referencia al padre de sus hijos.

Según Mira lo que Hizo, Aránguiz reflexionó: “los futbolistas son personas sanas durante su carrera y de repente se empiezan a juntar con personas que tienen malos hábitos, de excesos, eso les causa problemas muy graves y se tienen que internar por crisis… las malas juntas”.

En ese sentido, dijo que su aún marido, legalmente, “es súper influenciable, yo toda la vida lo manejé como quise”.

“Le tocaba con los niños”

Además informó que este fin de semana recién pasado a Valdivia le tocaba estar con sus dos hijos, “eso lo debería hacer cuando no le toque con los niños, salir de vacaciones con la polola”, diciendo que fue a Panamá a juntarse con la diputada Maite Orsini.

“A mí me dijo que estaba enfermo, que se sentía mal con las pastillas… entonces no podía este fin de semana quedarse con los niños (...) Yo creo que uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia y no hacerte la víctima internándote”, le dijo.

“Todo el mundo sabe que la Maite (Orsini) anda en un congreso en Panamá, se fue detrás de ella”, sostuvo, agregando que “está con licencia médica, pero anda de vacaciones”.

“Si ya no les manda ni supermercado a los niños, por último que los vea”, agregó molesta.

Pero acá llegó la dura advertencia, luego de que postergara su asistencia a “Podemos Hablar”, por la salud mental de Valdivia. “Me fue a pedir que no fuera a PH, me ofrecieron hasta ‘chinchin’ para no ir, pero voy a ir con todo para que vean por quién votaron y desenmascarar a estas personas que dicen ser tan honestas, voy con pruebas”, sentenció.