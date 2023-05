El año de Tita Ureta: firma por Mega para programa sobre sustentabilidad

A pesar de que lleva varios años en televisión, ya que debutó en 2013, este último ha sido uno de los más relevantes en la carrera de Tita Ureta, quien el año pasado se sumó al panel de “Juego textual” de Canal 13 y tuvo, además, una destacada participación en la gala del Festival de Viña del Mar, lo que la llevó a convertirse en la embajadora de la ciudad, que reemplaza a la emblemática reina del Festival. En la estación de Luksic había conducido también “La ruta del agua”.

Y hoy, Ureta da otro salto importante, ya que debuta en las pantallas de Mega. En su nueva casa televisiva tendrá un espacio en el matinal “Mucho gusto” y un programa propio sobre sustentabilidad. Lo que sigue la línea de lo que ha sido su carrera, siempre vinculada al outdoor, el deporte y el medioambiente.

¿Cómo se toma esta oportunidad en Mega?

—Estoy feliz. Empiezo una nueva etapa en mi vida. Me gusta aceptar nuevos desafíos, Mega es un canal que llega a muchas personas, me siento honrada de ser parte. Además, no sólo se viene la ruta del agua, también se vienen proyectos relacionados con lo que quiero hacer en TV, TV con sentido. Ya quiero que empiece esta nueva etapa.

¿Siente que es un salto importante en su carrera?

—Si, estoy agradecida de Mega que me abrió sus puertas , que confía en mi y en lo que he venido venido haciendo hace años. Es decir, un complemento entre contenido cultural, con entretención. Soy una convencida de que la cultura le hace bien a la televisión y al país. Son temas que quiero y es necesario abordar y así lo hemos asumido con Mega. Quiero dar lo mejor de mi compartiendo todo lo que he aprendido en los últimos años.

¿Cómo evalúa estos últimos años en TV?

—Estoy viviendo lo que siempre soñé. Voy de menos a más. Empecé a los 19 años en el cable, y ha sido un recorrido muy bonito, de aprendizaje constante.

¿Cuál es el sello que quiere darle a su trabajo?

—Me gusta sentirme cómoda y ser yo misma. Le planteé a Mega los temas que me importa abordar y fueron acogidos. Propuestas de contenidos culturales, mezcladas con próximos viajes. Producciones más grandes que, además, consideren personajes que admiro desde hace muchos años. Es un gran desafío.

¿Cómo siente que ha crecido profesionalmente en estos últimos años?

—Ha sido increíble, he podido trabajar con equipo de primera, he podido mostrar todas mis facetas. Sin dejar de lado la cultura. Cuando se hacen las cosas con amor y convicción, se crece en todo sentido. Siempre he sido una agradecida de todos quienes siguen mi trabajo, son parte importante también de este crecimiento.

¿Cómo se toma la recepción de la gente hacia su trabajo?

—Me llena de felicidad ver la recepción de la gente. Todo tiene sentido, cuando alguien reconoce mi trabajo, me llena el corazón. Es lo mas lindo cuando uno hace este tipo de programas, la gente me acompaña y se transforma en un pilar fundamental que me entrega energía para seguir haciendo esto. La Ruta del agua es un proyecto bonito que hacemos con mucho cariño para mostrar Chile en torno al agua, es mi terapia de vida y tener esa buena recepción de la gente. Me llena de orgullo.