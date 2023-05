“El público está súper exigente”: Monserrat Álvarez sufrió desaire de mujer que no quiso saludarla en “Contigo en la Mañana”

Monserrat Álvarez, conductora del matinal “Contigo en la Mañana” (CHV), experimentó un desaire en vivo durante una entrevista. Este incidente ocurrió cuando el notero Luis Ugalde se encontraba realizando un despacho sobre un taco vehicular en la autopista, causado por las fiscalizaciones de Carabineros en la zona.

Mientras Ugalde se encontraba en un autobús lleno de pasajeros detenido por el tráfico, una mujer pidió la palabra para enviar un mensaje al conductor Julio César Rodríguez, ausente en ese momento. “Julito no está en el estudio ahora, está Monserrat. Mándele un saludo a la Monse”, comentó el notero. Sin embargo, la mujer respondió sin filtro: “No, no me gusta la Monserrat”, provocando risas en la conductora.

Desde el estudio, Monserrat bromeó sobre la situación, mencionando que “no les gusta Roberto, no les gusta la Monserrat. Hoy día el público está súper exigente”. Añadió, en tono de humor, que “nos han golpeado hoy día”, refiriéndose a los desaires ocurridos durante la mañana.

Este no fue el único desaire experimentado en el programa. Durante un despacho en La Vega, el panelista Roberto Cox también fue objeto de un comentario despectivo. Mientras Ugalde entrevistaba a algunos compradores, un hombre lanzó: “Julio César, saludos. A la Monse, también. Oiga, Roberto está de más ahí”. Ante esto, el notero intentó calmar la situación y se alejó.

En el estudio, Julio César Rodríguez expresó su descontento, afirmando que el hombre había sido “pesado” y “mala onda”. Sin embargo, Monserrat defendió a su compañero, asegurando que ellos sí lo querían en el programa. Cox, por su parte, respondió enviando saludos al entrevistado, mostrando su profesionalismo y cortesía