JLo intentó “opacar” a Jennifer Garner con look despampanante en evento de Seraphina Affleck

Jennifer Lopez logra robar miradas en cualquier lugar donde se presenta pues ella se encarga de que así sea con su belleza y sus looks despampanantes. En especial si se trata de una salida junto a su esposo Ben Affleck.

Y es que recientemente fue fotografiada durante una salida familiar para acompañar a hija menor del actor, Seraphina (14 años) en donde volvió a remarcar la buena relación que mantiene con sus hijastros al igual que sus hijos con los de Ben.

La diva del bronx cautivó con su outfit nocturno, pero fue comparado con el de Jennifer Garner quien también estuvo presente acompañando a su hija, pero decidió lucir más sencilla, fiel a su esencia.

El look de Jlo por el que aseguran que “opacó” a Jennifer Garner

Garner se ha caracterizado por ser una mujer sencilla y que no alardea de sus encantos, pues en cada una de sus apariciones se encarga de lucir bien sea con looks deportivos o elegantes, por lo que no es sorpresa que acuda a los eventos de sus retoños vistiendo con prendas básicas.

Aunque para el evento escolar de la adolescente las actrices no posaron juntas a través de las redes sociales mostraron el contraste de ambas por los que muchos se preguntaron quien desatinó para la ocasión al lucir una muy producida y otra muy simple.

Y es que Lopez apareció con un vestido largo rojo pasión el cual acompañó con un bolso a juego y tacones de plataforma de charol. La prenda forma parte de la colección otoño de 2023 de la marca PatBO, según informó el Daily Mail, aún no está disponible para la venta al público.

Por su parte, Garner se vio más discreta con un jeans, tenis, una camiseta y una sencilla chaqueta negra.

“Jlo pensó que iba a una premiación”, “Creo que JLo opacó a Garner”, “¿Garner no pudo ir más arregladita?”, “No se si Jlo estaba muy arreglada o la ex de Ben estaba muy informal”, “Jlo siempre sencillita en sus saldias”, “Ambas hermosas con sus estilos diferentes”, es parte de los comentarios.

Garner y Affleck estuvieron casados de 2005 a 2018 y fruto de su matrimonio nacieron sus hijos Violet, Samuel y Seraphina. Tras su ruptura la expareja trata de sobrellevar la copaternidad de la mejor manera.