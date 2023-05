“Le escribo que la extraño mucho”: hijo de Benjamín Vicuña y Pampita recordó a su hermana Blanca

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Benjamín Vicuña y la animadora argentina Carolina “Pampita” Ardohain, recordó esta semana y con emotivas palabras a su fallecida hermana Blanca, a pocos días de haber estado junto al actor chileno en el lanzamiento del libro escrito por su padre en conmemoración de la menor.

El primogénito de Vicuña fue entrevistado este lunes por un periodista del programa de espectáculos “Socios del espectáculo”, en ElTrece, donde no sólo tuvo elogiosas palabras para su padre y su mamá por mantener vivo el recuerdo de su hermana Blanca, sino que para la menor fallecida, de quien reconoció recordarla siempre.

La emoción del hijo mayor de Benjamín Vicuña

“Estoy muy contento, muy orgulloso de mi papá. Eh, nada, muy contento, no tengo nada más que decir (...) esto es una locura, estoy muy contento y orgulloso de mis papás, no tengo cómo agradecerles y los quiero mucho”, señaló el adolescente de 15 años, no sin antes aclarar que sus sentimientos de cariño y nostalgia hacia su hermana siguen estando presentes en él todos los días.

“Me emociono, pienso mucho en ella, la recordamos, así como con todos, y él (Benjamín) lo sabe”, aseguró Bautista.

“A Blanca siempre le escribo que la extraño mucho, como la quiero, los recuerdos, le hago corazones, de todo”, prosiguió el joven, quien declaró haberse “emocionado” cuando escuchó a su padre hablar de Blanca.

“Estaba emocionado. Encima, llegué un poco tarde, entré, y ya estaba escuchando a mi papá, ya estaba emocionado él, y dije ‘no’, me pongo muy feo (triste)”, contó.