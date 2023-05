“¡Me encanta!”: Televidente declaró su amor a Neme y él entregó una hilarante respuesta

Esta mañana de martes en Mucho Gusto ocurrió una inesperada situación que dejó a todos riendo. Esto ocurrió cuando el panel conversaba acerca del alza de la UF, que superó por primera vez la barrera de los 36 mil pesos.

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler analizaban el panorama económico junto al periodista Roberto Saa. Al mismo tiempo, en la calle se encontraba la notera Darinka Marcic, quien se disponía a conversar sobre el tema con un par de transeúntes.

Antes de iniciar la charla con el matrimonió que encontró en la calle, Darinka aclaró que “nos estamos riendo acá, porque a ella le encanta José Antonio (Neme). Yo me estaba riendo porque me decía ‘no se vaya a poner celoso mi esposo’”.

En ese momento la mujer entrevistada gritó “lo amo, lo amo, lo amo”, asegurando que no podía esconder su emoción al poder dialogar con el animador del matinal de Mega.

Neme no se quedó callado

Al escuchar las palabras de su admiradora, Neme respondió al instante: “No, su esposo le puede dar algo que yo no le puedo dar, señora”.

“No importa, pero me encanta como eres tú. Y la Karen, también me encanta”, le respondió la mujer, quien no advirtió lo que sucedía en el estudio.

De hecho, Karen se tapaba la cara y Saa se aguantaba la risa, mientras Neme levantaba las manos hacia la parte delantera del estudio. Al parecer, alguien le recordó el horario, según consignó La Cuarta.