Mike Tyson afirma que Jamie Foxx sufrió un derrame cerebral

El exboxeador Mike Tyson reveló que el actor Jamie Foxx sufrió un derrame cerebral. Su pronunciamiento se da en medio del gran hermetismo de la familia del ganador del Oscar, ya que hasta ahora, ellos no han informado qué es lo que tiene tras su hospitalización el pasado 11 de abril.

“No se siente bien, dijeron un derrame cerebral”, expresó Tyson en el podcast ‘PBD’, según reseñó Page Six.

Sin embargo, el peso pesado destacó que no está seguro, que hasta ahora es un “rumor”, y que no sabe si sea cierto. “No tengo idea de lo que sucedió”, aclaró.

Resaltó que no entiende el por qué la familia de Jamie no quiere que se sepa cuál es la enfermedad que él padece. “Si, no lo sabemos por ahora, no quieren que lo sepamos”, expuso.

Mike Tyson reflexionó que “no podemos anticipar nuestro próximo aliento. No sabemos cuándo vamos a morir”.

Serie autobiográfica

Tyson indicó que está en proyecto una serie autobiográfica de él y que el plan era que Foxx, de 55 años, lo interpretara. No obstante, ahora, con su estado de salud, no se sabe qué pasará.

Mike Tyson Mike Tyson es acusado por una mujer (Joe Scarnici/Getty Images for Triller)

“Era una posibilidad. No sé qué va a pasar ahora. Pero, ya sabes, es una gran posibilidad”, dijo.

Explicó que como Foxx es contemporáneo a él, harían técnicas como las aplicadas en la película de ‘Botón de Benjamín’, para parecer más joven.

Centro de rehabilitación

Mediáticamente, se maneja que Jamie Foxx está en un centro de rehabilitación de Chicago, luego de que lo dieran de alta médica en un hospital de Atlanta. Presuntamente, recibe atención las 24 horas y se está recuperando muy bien.

Hay imágenes de su familia y amigos cercanos visitando el referido centro.

La familia no ha dado a conocer qué es lo que padece Foxx. Sin embargo, se sabe que el centro donde se encuentra es especializado en lesiones cerebrales, de la médula espinal y en secuelas de varios tipos de cáncer.

Fans del artista piden saber cuál es su diagnóstico, pero el misterio envuelve su caso, después de que lo trasladaron de emergencia cuando sufrió una crisis mientras grababa en el set de la película Back In Action de Netflix.