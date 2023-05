“No tengo la musculatura que se requiere”: Paz Bascuñán recordó porqué tras su lesión no pudo reintegrarse a “Aquí se baila”

Paz Bascuñán disfruta por estos días de la exitosa gira nacional junto al elenco de actrices de la obra “S.O.S. Mamis!!! En vivo”, sin embargo, recordó este martes lo que fue su paso por el programa “Aquí se baila”, el cual debió abandonar por culpa de una fractura de costilla que le impidió seguir en un espacio que la tenía más que motivada.

La actriz es una fanática de la danza, afición que la llevó a tomar a inicios de este año el desafío de participar en el formato de baile de Canal 13, tal como en 2016 lo hizo en el programa “Bailando”, y en ambos casos las lesiones la dejaron fuera de competencia.

Por ello es que Paz recordó en conversación con lun.com los motivos de sus inesperadas salidas de este tipo de estelares, los cuales vincula a su musculatura, y que en palabras de la actriz no es la requerida para desarrollar esta disciplina, menos en los tiempos en que espacios como el de la señal privada requiere.

La salida de Paz del estelar de Canal 13

“Creo que la TV va siempre súper rápido y claro, los cuerpos no se acomodan si no es tu profesión. No tengo la musculatura o la técnica que se requiere, entonces mucha gente que es aficionada sale lesionada”, reconoce Bascuñán.

“Para someterse a ese ritmo de trabajo se tiene que tener una preparación previa, más rigurosa y cuidada”, prosigue la actriz, quien a pesar de su evidente entusiasmo por seguir en el programa, que esta semana reincorporó a participantes eliminados de semanas anteriores, debió dejarlo al no recuperarse bien de su lesión.

“Mi entusiasmo era tan grande de participar que dije ‘ya, vamos para adelante’. Pero claro, esa decisión tiene costos, porque no tienes la musculatura suficiente. Yo no soy bailarina, nunca lo he sido, sino que es una afición que me gusta mucho. No tengo el cuerpo con la resistencia que tiene una bailarina para someterse a ese nivel de exigencia”, puntualizó.

De todos modos, su desilusión en el espacio de baile lo ha sabido canalizar en las tablas, ya que su experiencia con la obra “S.O.S. Mamis!!! En vivo”, en la comparte roles junto a Loreto Aravena, Jenny Cavallo y Tamara Acosta, ha sido más que alentadora.