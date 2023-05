“Quedé coja”: Pamela Jiles reveló un inédito problema de salud que aún la aqueja

Pamela Jiles estuvo invitada al programa La Hora de Conversar, donde llegó para hablar de varios temas como el sexto retiro, pero terminó realizando varias revelaciones que llamaron la atención, sobre todo de su vida personal.

De hecho, la parlamentaria reveló que en la época del estallido social sufrió un accidente en la Cámara de Diputados, y que en la actualidad le dejó un problema físico que lo llevará para toda la vida.

“De las tragedias sólo queda reírse nomás. Más aún cuando no tienen arreglo”, partió comentando la diputada para referirse a un tema que no había tocado antes.

“En ese accidente en la Cámara me rompí la tibia y peroné y me quedó todo colgando. Me llevaron de urgencia al hospital y me dejaron mal operada”, aseguró Jiles, indicando que quedó con la pierna izquierda con cinco centímetros menos y que tiene un grave problema para caminar.

“Lo más terrible es que no puedo tomar medicamentos, porque son tan fuertes y me impedirían ejercer mi labor (en el Congreso)”, explicó.

¿Se puede solucionar?

También le consultar si se puede solucionar este tema en su cuerpo, pero Jile respondió que “me ofrecieron ‘aserrucharme’ para agregar los cinco centímetros que perdí en la operación y para nivelar y poner bien el eje del pie”. Pero que «hay cuestiones que yo soy como talibana. Considero que sería muy poco ético, si yo me quedo en mi casa al menos siete meses ‘pata’ arriba, que es lo que demanda una lesión de este tipo. Y tengo la labor de representar”.

La diputada habló de su fallido apoyo al Partido de La Gente, de su eventual repostulación, de Boric y de farándula. “Haría farándula feliz ahora mismo. Si me llaman voy. Pero, hay mucha farándula acá en el Congreso”, afirmó.