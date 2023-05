“Son pequeños detalles que enamoran”: Kelly Montaño contó algunos detalles desconocidos sobre su relación con Tatón Púrpura

Tatón Púrpura y Kelly Montaño hace 6 años que tienen una relación de pareja, la cual comenzó por amigos en común y por una conversación en redes sociales.

Según la polola de el exchico reality, ella no sabía de que su cita era una persona de conocimiento público, pero que se dio cuenta luego de que algunas personas no le quitaran los de encima.

“No sabía que era famoso, no sabía nada de él”, declaró Kelly en una conversación con TiempoX, aclarando que su historia de amor con el empresario “fue muy espontánea, cuando las cosas llegan, llegan sin buscarlas”.

“Empezó la pandemia y de repente me vi y ya estábamos viviendo juntos”, complementó.

La diferencia de edad

Uno de los detalles que llama la atención sobre este romance, es la gran diferencia de edad entre ambos, puesto que Kelly tiene 26 mientras que Tatón tiene 67 años.

“Una mujer con visión necesita un hombre con visión que cumplan juntos sus objetivos. La madurez no está en la edad, sino que en la mentalidad de cada persona”, sostuvo la enamorada y aseguró que este hecho nunca ha sido un conflicto.

“A mí los chicos de mi edad no me gustan, pierden el tiempo cuando me escriben”, afirmó la modelo, añadiendo que Alberto es buen padre, lo que le gustó, ya que también demuestra que es un “buen marido”.

Asimismo, destacó que “son pequeños detalles que enamoran, está en el tema de que te preste atención, cosas tan simples”.

¿Planes de boda?

A pesar de que llevan más de 6 años de relación y hasta el momento se encuentran viviendo juntos, Kelly y Tatón no tienen intenciones de llegar al altar.

“Estamos construyendo nuestra propia casa como la queremos. Está como del año pasado y están por terminarla. Es en el Totoral, más tranquilo”, dice la modelo colombiana al medio.

Cabe destacar que los tortolitos se encuentran armando su proyecto inmobiliario en el Quisco, Quinta Región de Valparaíso.

“Uno no tiene necesidad de casarse con la persona para demostrar que se aman. Ni Tatón Púrpura ni yo tenemos planes de casarnos. Ya vivimos juntos, para qué. Así estamos bien”, sentenció la pareja de Tatón.