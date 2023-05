“Todavía no nace y ya faltó”: la verdad de la ausencia de Marc al baby shower de Nadia Ferreira

Nadia Ferreira está viviendo la etapa final de su embarazo de lo más feliz, y es que la modelo, de 24 años, no ha dejado de presumir su ‘baby bump’ con sus seguidores, mostrando que la maternidad no se pelea con la elegancia, dando un nuevo giro a sus looks premamá.

Fue este fin de semana, que la modelo, junto a su madre Ludy Ferreira, su hermana, su sobrino y algunos de sus amigos más cercanos como Lele Pons, Águeda López, Carlos Adyan, Gisela Iribas, Mily Alemán y las modelos Catalina Maya y Emina Cunmulaj.

Como hemos podido ver, Nadia Ferreira ha decidido pasar la última etapa de su embarazo en su yate, buscando en el mar la relajación que necesita previo a la llegada de su bebé, junto a Marc Anthony, pero fue la ausencia del cantante la que despertó las alarmas en los usuarios que no pudieron evitar preguntarse, por qué no había asistido a este festejo.

Nadia Ferreira presume fotografías de su baby shower

Nadia Ferreira optó por un elegante y fresco look de vestido blanco con mangas amplias que dejaban al descubierto su baby bump, de una forma muy chic, que sin duda, siguen colocándola como una de las famosas con más estilo durante su embarazo, mostrando una nueva cara de esta etapa, como lo hiciera Rihanna.

Con una linda decoración selvática, donde las figuras de animalitos, como leones, cebras, elegantes y monos, invadían el yate, además algunos tapices que cubrían las paredes del yate con estampados de jirafa y globos en tonos pastel, beige, blancos y verde olivo, que llenaban de alegría el lugar donde Ferreira ha pasado la última parte de su embarazo junto a su mamá y amigos más cercanos.

Fue esta misma decoración la que despertó la duda en algunos usuarios, quienes comenzaron a especular, que, todo este tiempo, la modelo había estado confundiéndonos con sus outfits color rosa, pues su baby shower estaría adelantándonos que, podría ser un niño el que espera la feliz pareja.

¿Crisis? La verdad de la ausencia de Marc Anthony en el baby shower de Nadia Ferreira

Si alguien brilló por su ausencia durante el festejo de Nadia Ferreira, fue Marc Anthony, quien no apareció en ningún momento de esta celebración, lo que habría comenzado a despertar las dudas del público sobre una posible crisis, y es que, recordemos que el salsero ha sido acusado en varias ocasiones por ‘abandonar’ a sus hijos.

Y es que algunos habían retomado la polémica que existió con Jennifer Lopez y sus gemelos Emme y Max, donde se ha mencionado que es la intérprete de ‘On the Floor’ la que se habría hecho cargo completamente de ellos, luego de que el puertorriqueño ofreciera 11 millones de dólares para que ella se encargara por completo de sus hijos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira Instagram: @marcanthony (Instagram: @marcanthony)

Además, hace un mes aproximadamente, se especuló una posible crisis entre Marc Anthony y Nadia Ferreira comentando que su matrimonio estaba yendo en picada por la diferencia de edad que existe entre ellos, algo que rápidamente desmintieron con divertidas fotografías juntos.

Contra viento y marea, la pareja se ha mantenido fuerte y firme a su amor, tanto que la verdadera razón de la ausencia de Marc Anthony en el baby shower, no tiene nada que ver con una separación o crisis; más bien se debe a que el cantante tuvo que viajar a Nueva York para asistir a la graduación de su hijo mayor, Cristian Muñiz, quien se graduó como diseñador gráfico, de Parsons, apoyado también de su madre Dayanara Torres.

