“Tu hijo es Menem, aunque lo niegues”: Emeterio Ureta hizo pebre a Cecilia Bolocco en Instagram

Emeterio Ureta lanzó un duro ataque sin fundamentos contra Cecilia Bolocco por el apellido que utiliza su hijo, Máximo, en redes sociales y en su vida cotidiana. El padre de Tita Ureta decidió criticar a la reconocida presentadora a través de las redes sociales, aprovechando la última publicación de la ex Miss Universo en Instagram, donde ella compartía los detalles especiales de su cumpleaños.

En su publicación, Cecilia Bolocco escribió: “Mi @maximobolocco me sorprendió en mi cumpleaños con velitas y una torta a la hora del almuerzo”. Sin embargo, Emeterio Ureta no dudó en dejar un comentario ofensivo, acusando a Bolocco de cambiar el apellido de su hijo. Ureta escribió: “Por favor, parece que no tienes nada en la cabeza. Tienes una falta de cultura y roce social”.

El comentario de Ureta no se detuvo allí. Continuó diciendo: “Tu hijo es Menem, aunque lo niegues. Es repugnante que una madre cambie el apellido de su hijo. ¡Qué vergüenza!”.

Sin embargo, es importante destacar que Máximo Menem decidió cambiar su apellido en redes sociales por elección propia, como explicó en una entrevista a la revista Lun hace varios meses. Máximo expresó: “Me siento más identificado con el apellido de mi madre. Lo he dicho en varias ocasiones, pero no voy a eliminar el apellido Menem. Nunca viví con mi padre, así que me siento más cómodo con el apellido de ella”.

Tras las desafortunadas palabras de Emeterio Ureta contra Cecilia Bolocco, algunos seguidores de la presentadora salieron en su defensa en la misma publicación. Una mujer preguntó: “¿Quién te crees para insultar a una madre? ¿Y aún más, para inmiscuirte en decisiones familiares?”.”Bastante mala leche tu comentario”, y “Totalmente fuera de lo cuerdo”, le escribieron, entre otros reproches.

Revisa una captura del comentario que recogió TiempoX: