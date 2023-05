“Así ninguna mujer va a sufrir tus constantes ataques”: Jorge Valdivia prometió estar solo tras polémica con Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz están en medio de una guerra en las redes sociales, en donde la expareja está sacando todos los trapos al sol.

Todo comenzó cuando la panelista de “Zona de Estrellas” aseguró que su exesposo se habría ido de viaje a Panamá para reunirse con Maite Orsini, faltando a la visita que tenía con sus hijos. Posteriormente, publicó fotos íntimas de la diputada, incluída una foto de un calzón.

Este hecho sacó la furia del Mago, quien contestó a los dichos con una fuerte declaración, en donde prometió que no volvería a tener un romance porque la exchica “Mekano” siempre lo arruinaba y se involucraba de mala forma.

“Daniela Aránguiz es una mujer despechada y pesada. No hay caso. Me rindo. No me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó que “la gente tiene que saber que tú me hiciste la vida imposible. Es increíble todo lo que me vienes haciendo últimamente. Terminamos, convéncete por favor”, le dijo.

LEE MÁS: “Dignidad también te hace falta”: La virulenta respuesta de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz

“Una pena que tenga que pedirte por las redes sociales, que por favor me dejes en paz (...) Por favor no te metas más en mi vida. Te prometo que voy a quedarme solo el resto de mi vida, así ninguna va a sufrir tus constantes ataques. Es lo que querías y bueno ya está... Ganaste, estaré solo”, aseguró.

“Por favor, te pido basta. ESTARÉ SOLO EL RESTO DE MI VIDA”, enfatizó.

En la misma línea, el Mago le dijo a Aránguiz que: “No necesitas insultas a nadie más; no sé como alguien que en todos estos meses hizo vida de soltera, saliendo de fiestas, carretes varios, después decida buscarme y como no quiero volver se dedique solo a hacerme y hacerle la vida imposible a quien pudiera estar conmigo”, expresó.

Finalmente, volvió a recalcar que no tendrá otra pareja sentimental. “Repito y por favor acepta mi frase: ESTARÉ SOLOOOOO (Lo tuve que hacer porque ya es mucho)”, cerró.

Cabe recordar que Jorge Valdivia borró esta historia de Instagram a los minutos de ser subida, pero la página @biitchpostingcl alcanzó a capturar el mensaje del exfutbolista.