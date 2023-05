“Bastó que llegara al canal para perderme el respeto…”: Martín Cárcamo enfrentó a Repenning por revelar deuda de los “fiados”

Martín Cárcamo enfrentó a José Luis Repenning en pleno matinal, dejándolo sin palabras, esto a raíz de la revelación que hizo Repe sobre Cárcamo, sobre una extensa deuda que tendría el animador en el quiosco del canal.

Todo sucedió cuando los panelistas de “Tu Día”, encargaron a José Luis Repenning comprar algunos sándwiches al quiosco para alimentarse en el estudio.

Fue allí donde Repe tuvo la idea de revisar la lista de “fiados”, dejando en evidencia a su colega, Martín Cárcamo, quien mantenía acumulada una importante deuda que, según afirmó, alcanzaría para comprar “un Mercedes Benz”.

Este miércoles, Martín Cárcamo decidió enfrentar a Repenning en vivo, aprovechando su visita al set del programa. El animador de “Qué dice Chile” recordó que fue él quien recibió a Repenning cuando este llegó por primera vez a Canal 13 y expresó su sorpresa y decepción por el comportamiento de su colega.

“No si no estoy enojado, estoy sorprendido, que es distinto (…) Cuando ustedes llegaron al canal. Córtame la música, por favor… ¿Quién fue el primer conductor que te recibió en este canal, Repe?”, le preguntó.

“Efectivamente Martín me dijo ‘me puedes regalar unos minutos’. Me tomó el hombro y me dijo ‘compadre, échele con todo para adelante, no es fácil pero póngale”, recordó el exconductor de Mega.

Cárcamo señaló: “El día martes me levanto en la mañana y veo ‘la deuda de Martín Cárcamo’ en todos los portales. Y veo la cara de Repe sonriendo. Porque yo a ti te exculpo de esto (a Priscilla Vargas), porque tú aplicaste criterio, pero el señor Repe resulta que va al quiosco donde está la Rosita, con la cual tengo cuenta hace más de 12 años… Y el señor Repe dice que la cuenta es como para comprar un Mercedes Benz”.

Repenning intentó justificarse señalando que “En mi defensa, yo dije ‘¿esta es la cuenta de Martín Cárcamo?’”. Ante esto, Cárcamo lo increpó: “Perdón, yo busqué las imágenes. Me remedó. Me imitó”.

“O sea, bastó que llegara al canal para perderme el respeto en menos de 24 horas”, añadió más tarde.

A pesar del altercado, ambos animadores decidieron limar asperezas y reconciliarse. Durante la celebración del día del completo, compartieron un completo a medias y recrearon el popular “juego de la gomita”. Al final, lograron restablecer su buena relación y dejaron claro que todo fue en tono de broma.