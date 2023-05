Cambio de rol: Deja de ser la Power Ranger Amarilla para emprender en OnlyFans

Es una realidad que cada vez más personas optan por emprender en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos que se ha convertido en una de las predilectas de los usuarios.

En la aplicación de contenido para mayores de edad se pueden encontrar a deportistas, atletas, actrices, influencers y luminarias que gozaron de fama hace algunos años.

Monica May, de Power Ranger a OnlyFans

Tal es el caso de Monica May, quien ganó fama por ser la Power Ranger Amarilla en la mítica producción de los Power Rangers Súper Patrulla Delta (SPD), la cual fue la undécima producción de la franquicia, que se transmitió en 2005.

Monica May deja los Power Rangers y llega a OnlyFans.

Luego de pelear con villanos y salvar al mundo en una buena cantidad de ocasiones, May optó por dejar esas batalla y posar frente a la cámara, para generar contenido para adultos y publicarlo en OnlyFans.

Su cambio de rol se debió a que contó con pocos trabajos para la actuación.

De esta manera, en 2020, la vida de Monica May dio un giro cuando se unió a la plataforma para mayores de edad, para compartir contenido íntimo con sus fieles admiradores.

Defiende OnlyFans

La aplicación le dio la oportunidad de reinventarse, volver a la fama y encontrar una nueva fuente de ingresos económicos.

“Creo que OnlyFans me ha dado la oportunidad de ser yo misma, de tener el control sobre mi vida y mi cuerpo”, indicó la ex Power Ranger Amarilla, quien no duda en defender el contenido de la plataforma de origen británica.

“Hay tanta estigmatización en torno a la pornografía, pero creo que es hora de cambiar eso. Lo que hacemos en OnlyFans es legal, es una forma legítima de trabajo y no hay nada de qué avergonzarse”, mencionó.

De esta forma, todos los amantes de los Power Rangers, y en especial de la chica Amarilla, pueden saber más de ella y disfrutar de sus sesiones privadas en la aplicación azul.