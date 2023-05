El singular comentario de Tita Ureta que desconcertó a Neme y sacó carcajadas en “Mucho Gusto”

Este martes la periodista Tita Ureta visitó el matinal “Mucho Gusto”, una vez que se hubo confirmado su contratación en Mega luego de emigrar de Canal 13. En conversación con los conductores, Tita realizó un singular comentario acerca de José Antonio Neme que lo desconcertó, al tiempo que generó carcajadas en el estudio, tal como recoge SoloPorTV.

La situación se originó cuando los animadores la invitaron a que asistiera más seguido al programa, ahora que se sumará al canal. “Este programa necesita un poco de oxígeno”, aseguró Neme.

“Yo feliz, pero depende también de ustedes porque está en es su casa, ¿dedito para arriba?”, planteó Tita, al tiempo que comentó “Neme igual me da un poco de miedo, a todo el mundo le da miedo”. De inmediato, el aludido preguntó por qué.

Entonces, la hija de Emeterio Ureta relató una divertida anécdota que desconcertó a los conductores. “Te voy a decir la verdad, hoy día le mandé a mi mejor amigo un mensaje, (...) me dijo ‘me encanta Neme, me encanta’, y yo le digo “¿por qué?’ y me dice ‘porque se come a todos los políticos’. Yo le dije ‘¡qué!’”.

“Y me dijo ‘no, que se los come porque los da vuelta’”, explicó la periodista, generando carcajadas en el estudio.

En tanto, Neme se tomó la anécdota con humor y bromeó: “‘¡se come todo lo que se mueve!’ dijo el otro, ahí está”.

Mientras los animadores reían, Tita aclaró que “dijo que te los comes con zapatos, que te los das vuelta. Es otro el término”.

Luego, Karen contribuyó con una graciosa broma por su matrimonio con Marco Enríquez- Ominami. “Amiga, ¡yo también me comí un político!”, lanzó Deggenweiler, provocando la risa de sus compañeros.

Revisa el momento