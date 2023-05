Este es el único país en el que Kim Kardashian se siente segura: quedarás sorprendido

Después de que Keeping Up With The Kardashians se popularizó en el año 2007, la vida de Kim, sus hermanas y el resto de su familia cambió por completo. Todas ganaron un reconocimiento a nivel global, hasta el punto de que no logran pasar desapercibidas casi que en ninguna parte del planeta.

Kim, sin duda alguna, es la más famosa de todas. Y aunque disfruta del cariño que recibe en cada lugar al que va, confiesa que le gustaría gozar de un poco de privacidad cuando está disfrutando del tiempo con alguno de sus hijos.

La ruptura de su matrimonio con Kanye West, padre de sus cuatro hijos, generó una mayor atención por parte de fotógrafos y medios especializados en la prensa rosa, que la siguen fielmente hacia cualquier rincón del planeta, a excepción de un sólo lugar.

También te puede interesar: Peor que con Kanye: Filtran un video de Kim Kardashian llorando tras su ruptura con Pete Davidson

Kim Kardashian se abrió sentimentalmente en el podcast On Purpose with Jay Shetty. Y según reseña la revista Quien, este es el único lugar del mundo en el que se siente segura:

“¿Sabes qué? En Japón es así. Todo el mundo es muy respetuoso. Aunque te reconozcan, no te piden fotos. Es una experiencia increíble. Creo que es importante. Me encanta mi vida. Me encanta todo lo que conlleva. No me quejo. Pero ver un pequeño atisbo de eso es muy beneficioso, creo que especialmente para los más pequeños”, expresó la socialité.

En este mismo sentido, habló del día en el que North, su hija mayor, demostró su molestia a unos fotógrafos que las perseguían para capturar imágenes de su vida cotidiana.

“Me encanta que usen sus voces. Pero también tienen una vida normal y muy alejada de todo eso. Por eso me encanta que mis hermanas y yo hayamos tenido hijos al mismo tiempo. Para que pudieran estar la una con la otra y vivir estas experiencias juntas”, sostuvo Kim.