“Estoy esperando que decreten una orden de alejamiento”: La “Rancherita” es funada por su expareja por estafa y episodios de violencia

Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita” se encuentra en medio de una polémicas tras las fuertes declaraciones que realizó su expareja, Juan Claudio Chacón, acusandola de estafa y violencia de pareja.

La información fue divulgada en el programa “Sígueme y te sigo”, en donde el representante mostró algunas pruebas que dejarían mal a la cantante.

“Terminé una relación hace dos años con una tipa que francamente es nefasta, nunca había querido subir videos, ni nada de lo que tengo con respecto a las pruebas que la inculpan en muchas cosas (...) Se ha limpiado la boca conmigo”, partió diciendo el productor de espectáculos.

Posteriormente, el mánager y expareja acusó de que “pensaba que estaba teniendo una relación con una cantante, y había varias cosas que no me parecían en la relación, que uno a veces va cediendo para tener una buena convivencia o una relación, pero hay cosas que para mí son intransables: lo primero es la mentira, eso no se tranza”.

“¿Qué hizo ella?, se creó un OnlyFans y un Arsmate (…) yo no estuve de acuerdo que ella subiera contenido ahí, le dije que no me gustaba, básicamente por eso terminamos”, contó.

Carolina lo intentó funar en TV

Según el relato del hombre en sus redes sociales, se enteró de las andanzas de la cantante por uno de sus amigos, quien le comentó el contenido que subía Carolina a las plataformas para mayores.

“Ella me convenció de que iba a subir las mismas fotos del Instagram a estas páginas que le pagaban, tenía cierta lógica, aunque no me parecía que una cantante estuviera en una página triple X”. Sin embargo, “me mandan capturas de pantallas, y son fotos sexuales explícitas, ese fue el principal motivo por el cual terminé con ella”, reveló.

Asimismo, aseguró que “esta galla como es tan mitómana y sinvergüenza al extremo, lo que hizo un día fue dar una entrevista en varios medios e incluso en sus redes sociales diciendo que su expareja le había hackeado el teléfono, aludiéndome a mí, y que yo le había creado un OnlyFans para ganar dinero con ella”.

“Esta tipa por más de dos años ha intentado funarme, aunque no ha conseguido absolutamente nada, porque me ha ido exponencialmente mejor desde que me separé de ella”, expuso.

La demanda

Eso sí, esta no sería la única acusación que lanzó Juan Claudio Chacón, puesto que también aseguró que la cantante “pasó todos los límites, porque desde que nos separamos siempre han existido amenazas de muerte, golpes o demandas”.

Según el testimonio del hombre, la mayoría de estas amenazas fueron hechas a través de perfiles falsos en redes sociales y de números desconocidos, y además estaría incluida la actual pareja de Carolina.

“Tengo una denuncia en contra de ella, estoy esperando que decreten una orden de alejamiento, y espero que ahora se cumpla hasta que eso pase a mayores”, detalló y mostró el documento que acredita la legalidad del proceso.

Finalmente, en el programa de TV+ mostraron los registros de los episodios de violencia, en donde se ve a Carolina Molina actuar de forma agresiva en contra de su expareja, propinándole golpes en la cabeza. También acepta que tiene una deuda de más 2 millones de pesos.

“Esta persona me debe plata, la tengo con una demanda, tengo problemas judiciales con ella, no quiero que se acerque a mí, es una sinvergüenza y timadora (…) le debe plata a mucha gente, más de 300 millones de pesos”, concluyó Chacón.