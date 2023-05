Influencer confesó que Alex Rodríguez quiso hacerla su amante para engañar a Jennifer López

Para nadie es un secreto que una de las razones de que llegara a su final el romance entre Jennifer López y el ex beisbolista de los New York Yankees, Alex Rodríguez, fue la infidelidad.

De los rumores de infidelidad de Rodríguez que circularon por redes sociales y medios de comunicación, se habla mucho de una relación con la estrella del reality show ‘Southern Charm’, de nombre Madison LeCroy, quien presuntamente se involucró con el deportista mientras tenía una relación con la exitosa cantante y actriz.

En unas declaraciones que hizo la influencer en el episodio Pillows And Beer del podcast de Craig Conover, abrió su corazón para contar las pocas interacciones con la ex estrella de los Yankees.

Me llamaba por Face Time

LeCroy asegura que estaba incrédula de que la persona que la contactara en aquel momento fuera A-Rod. “Me están jodidamente engañando porque pensé que alguien se hacía pasar por él. Ese hombre que está saliendo con Jennifer López no está en mis mensajes privados ahora mismo”.

Según la modelo, el ex beisbolista habría usado como pretexto preguntarle sobre qué gimnasios en su vecindario estaban abiertos en plena pandemia, reseñó el portal Marca.

En la edición estuvo el novio de la influencer, Austen Kroll, quien confesó que las llamadas de la expareja de JLo llamaba constantemente a su novia.

“No paraba de llamarte por FaceTime hasta la saciedad. Tú decías: ‘Este hijo de pu... me ha llamado por FaceTime tres o cuatro veces hoy’... Y entonces se enfadó con Madison porque no le contestó cuando estaba un día en un yate. Y ella le dijo: ‘No estoy a tu entera disposición’”, añadió Kroll.

Nunca viajé a Miami

Destaca LeCroy que la gente no cree que no tuvo nada con Alex y que jamás viajó a Miami, Florida, para un encuentro romántico.

“Durante ese tiempo, no viajaba a Miami. La gente todavía no me cree. Lo juro por Dios, nunca, nunca, he visto a esta persona”, dijo.

Lo que sí admitió la modelo es que tuvo contacto por Face Time, lo que el vocero de Alex Rodríguez, Ron Berkowitz, desmintió en una entrevista a Page Six, quien aseguró, además, que lo que se decía de una relación era un invento de la propia Madison LeCroy en busca de fama.

“Sus 15 minutos de fama se han acabado, y está intentando conseguir el minuto 16. Por favor, dejen de hacer perder el tiempo a todo el mundo con estas falsas narrativas. Eran mentira hace dos años y siguen siéndolo”, declaró.