Isabel Pantoja es de nuevo denunciada ante la justicia española

Pareciera que los Isabel Pantoja y los problemas con la ley española es un cuento de nunca acabar. Otra vez la cantante sevillana se ve envuelta en una polémica que puede acarrear en una importante consecuencia judicial, luego que una mujer la denunciara por haberle prestado 86.000 euros y ésta nunca pagó la cifra completa.

Loli Pozo, una quiosquera anciana, acudió en los últimos días ante la Justicia de España para realizar la formal denuncia y posteriormente en una comunicación con diversos medios de comunicaciones, expresó que en 2014 le prestó la alta suma de dinero en el marco del caso de la Operación Malaya, pero la artista solo devolvió tan sólo 10.000 euros.

Advertencia de la justicia

La problemática entre la denunciante Loli y Pantoja ya cuenta con varios capítulos en su haber, ya que el 2021 y ante el inicio de las acusaciones, la cantante de 66 años debía de presentarse a una audiencia de conciliación, sin embargo, la artista brilló por su ausencia.

“La demanda está presentada, pero ya sabemos que la Justicia va despacio. Yo ya no tengo nada que hablar con ella. Ahora son mi abogado y la Justicia los que tienen que hablar. Lo estoy pasando muy mal, no me esperaba llegar a esta situación, es muy dura y dolorosa. Estoy convencida de que la justicia me dará la razón y que algún día pagará la deuda. No quiero morirme sin cobrar”, declaró Loli Pozo a la revista Pronto.

Según declaró Loli, el dinero que le prestó a Pantoja corresponde a sus ahorros de toda la vida, por lo que desesperadamente busca una respuesta de la justicia ante la significativa deuda de la cantante.

Cabe destacar que, si en 20 días no devuelve la cifra adeudada (76 mil euros), Isabel Pantoja será declarada en situación de rebeldía procesal y las consecuencias podrían pasar por su detención policial.