“Ustedes no tienen respeto por la gente”: Conductor le paró los carros a notero de “Tu Día” tras grabar su auto en una fiscalización

La fiscalización de vehículos ha sido uno de los temas favoritos del programa “Tu Día”, en el cual muestran diferentes puntos de Santiago donde los uniformados realizan controles a cientos de conductores.

Sin embargo, a algunas personas no les agrada que los enfoquen en cámara mientras están en medio de la inspección policial, y así quedó demostrado durante la emisión del último capítulo del matinal de Canal 13.

Todo sucedió cuando el periodista Rodrigo Pérez se dispuso a mostrar el caso de un conductor que se trasladaba junto a su hija en un vehículo sin patente. Al menos, no el lugar que exige la ley de tránsito.

“Este caso me llamó la atención: sin patente trasera. ¿Qué dice el conductor? ‘No, si yo tengo la patente, la tengo en el parabrisas’. Vamos a ver la patente en el parabrisas”, explicó el notero.

Mientras el comunicador explicaba la situación, el camarógrafo enfocó la parte delantera del vehículo y ahí comenzó el problema: “No está autorizado a grabar el auto”, le dijo chofer.

“Estamos en la vía pública, no se preocupe”, replicó Pérez, para posteriormente continuar con el despacho. Aunque minutos más tarde, y tras concluir su charla con carabineros, el chofer nuevamente se acercó al notero.

“Pucha estimado, no puede grabar a mi hija, por favor”, le rogó el hombre.

“No estamos grabando a su hija, estamos grabando la patente. Está molesto. ¿Por qué? Porque no porta la patente. Y se molesta por el control vehicular”, intentó justificar Pérez.

Posteriormente, el conductor le paró los carros al notero: “Lo que pasa es que ustedes no tienen respeto por la gente, yo estoy pidiendo que no me graben de forma expresa. ¿Cuál es su nombre? ¡Su nombre y su RUT!”, le pidió.

La defensa de Priscilla

Tras presenciar el incómodo momento y la furia del conductor, Priscilla Vargas salió en defensa de Rodrigo Pérez asegurando que tienen todos los permisos para filmar en la calle.

“En la vía pública tenemos todo el derecho a grabar”, sostuvo la animadora.

Finalmente, el conductor volvió a acercarse a pedir los datos del notero. “No se preocupe, comuníquese con mi productor y le va a dar los datos”, le aclaró Pérez.