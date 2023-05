Benjamín Vicuña y el dolor por la pérdida de su hija Blanca: “Sentí que le había fallado”

Benjamín Vicuña será uno de los invitados al nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, que se emitirá este viernes por las pantallas de Chilevisión, en donde profunduzará acerca del dolor por la muerte de su hija Blanca, ocurrido el 2012, y que lo llevó a escribir el libro sobre el tema “Blanquita, la niña que quería volar”, recientemente publicado.

“Son 10 años de este proceso, que pasó por la negación, por la rabia, por la ira, luego la aceptación luego poder transitar y cohabitar con ese dolor que no se va; que se va transformando, se va transmutando”, expresará el actor de entrada sobre el duelo vivido.

En este sentido, valorará la experiencia de escribir el libro sobre tan dolorosa pérdida. “Hubo una necesidad de transformarlo en palabras, una necesidad también de compartir mi experiencia”, señalará.

“Yo fui un privilegiado, pude estar con muy buenos amigos, con especialistas con recursos y de alguna manera todo esto lo comparto con personas que se sienten muy muy solas, que sientes que son los primeros y los últimos en sentirse así”, indicará Vicuña sobre los alcances de su publicación.

Respecto de la importancia de traer esta temática a la discusión social, Benjamín es muy claro: “Es un tema tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias. Entonces me parece que es muy lindo y es lo que nos hace humanos finalmente”.

“Blanquita, la niña que quería volar”

Posteriormente, en el bar, el conductor Jean Philippe Cretton leerá un extracto del libro “Blanca, la niña que quería volar”, como forma de dimensionar el proceso de traspasar la experiencia tan dolida a palabras.

“Durante un largo tiempo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podía cuidar, sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos y me costó mucho perdonarme”.

Acerca de esta cita, el intérprete nacional explicará cómo trabajó y sigue trabajando la culpa en torno a esta situación tan traumática. “Se trabaja con tiempo, con herramientas, con buenos amigos”.

Sobre este sentimiento tan punzante, Benjamín profundizará al señalar que “la culpa es algo que viene de nuestra formación católica, es algo que cuesta mucho entender. La muerte cuesta entender”.

“Pero también hay una protección como padre, le puede pasar a un hijo tuyo. En este caso hubo algo más fuerte, más grande y que fue como un rayo”, lamentará Vicuña sobre esta devastadora experiencia.