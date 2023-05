Cazzu presume su ‘baby bump’ en sexy look de transparencias y enloqueció a Nodal: así la elogió

La pancita de Cazzu va creciendo cada vez más, y la cantante no ha perdido la oportunidad de presumirla con looks modernos y nada aburridos.

Desde jumpsuits de encaje, tops, y vestidos, la pareja de Nodal ha impuesto moda para embarazadas este 2023 y recientemente sorprendió con un sexy look.

La intérprete de Tú y Tú dejó a más de uno con la boca abierta con un look atrevido en el que dejó ver su ‘baby bump’ y muchos reaccionaron, incluyendo Nodal.

Cazzu y el sexy look de transparencias con el que presumió su ‘baby bump’ y enloqueció a Nodal

Cazzu publicó unas fotos en su Instagram en las que aparece con un look negro de dos piezas, con top de mangas largas y falda asimétrica en el mismo tono, con transparencias.

Su cabello lo llevó suelto y liso, y complementó su atuendo con una bolsa negra, luciendo moderna, elegante y sexy, y dejando ver su barriguita.

Famosas como Ángela Aguilar, Lali, y Greeicy la llenaron de halagos dejándole corazones y hasta le dijeron “mamasita”, y Nodal no se quedó atrás pues también reaccionó.

El cantante mexicano dejó ver lo enamorado que está de su novia y madre de su hijo y escribió “Uuuuy mamiii🫦🔥🔥🔥🔥🫡😍💚”.

Cazzu Nodal se rindió ante los encantos de su novia embarazada (@cazzu/Instagram)

“Que bellos se ven”, “tan lindo él siempre pendiente de su novia”, “quiero un novio así, que me valore y me quiera”, “mira como le pone la mano en la pancita me encanta”, “estos dos son los mejores, amo su relación”, y “bravo Cazzu, demostrando que las mujeres embarazadas no se visten aburridas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Nodal y Cazzu esperan a su bebé con muchas ansias y esto los ha unido mucho más, de hecho, cada vez se ven más enamorados y felices y dejan ver que serán los mejores padres.