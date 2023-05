Christian Nodal confiesa que fue muy difícil conquistar a Cazzu

Luego de todas las polémicas que vivió, Christian Nodal está en uno de los mejores momentos de su vida, a la espera del nacimiento de su primera hija, junto a su actual pareja, la rapera argentina Cazzu.

Aunque el intérprete de “Adiós amor” confesó que no todo fue tan fácil, pues le costó conquistar a su ahora novia.

¿Qué dijo Christian Nodal?

A pesar de que ahora los famosos se muestran muy felices, hay mucha incertidumbre alrededor de cómo fue que la vida los unió.

En una entrevista para el programa español “Las top news”, Nodal reveló que comenzar su relación con Cazzu no fue algo que se dio de la noche a la mañana, ya que él considera que las compatriotas de la artista no creen tanto en el romance.

“Las argentinas son difíciles. Es lo que más me ha costado (conquistarla). No nada más es ser romántico, tienen desromantizadas muchas cosas, no sólo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito”, explicó Christian entre risas.

"Nunca se rindan con una Argentina" — Christian Nodal hablando sobre "Cazzualidades". pic.twitter.com/76Erd6D5mP — Christian Nodal (@NodalEncantada) May 21, 2023

El intérprete aseguró que tuvo que recurrir a todas sus armas para poder entrar al corazón de la futura madre de su hija.

En su intento de llamar su atención le escribió una canción, que se llama “Casualidades”, y que muy pronto será lanzada para que todo el público pueda escucharla.

“Esta melodía es preciosa y viene de lo profundo del corazón, y va del proceso de la conquistada”, agregó Nodal.

Ahora se convertirán en padres

Fue hace unas semanas que los cantantes revelaron que se convertirán en padres, noticia que provocó gran emoción entre sus fans.

Llamó la atención que el artista de regional mexicano confesó que tendrán una niña, y que planea quitarse los tatuajes para que ella pueda conocerlo cómo era antes.