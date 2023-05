Daniela Aránguiz confesó por qué subió polémica foto y anuncia determinante decisión sobre Jorge Valdivia

Esta semana se desató la guerra entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, pero la verdadera guerra. Con declaraciones de uno y otro lado, y además con fotografías de prendas íntimas que corresponderían a Maite Orsini.

Y Aránguiz en “Zona de Estrellas” reveló el motivo de por qué publicó esto y las conversaciones de ella con su marido y con la propia diputada.

[ “Dignidad también te hace falta”: La virulenta respuesta de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz ]

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo, esto fue motivado por las primeras declaraciones que hiciera Valdivia en su contra, debido a una constancia que puso la madre de sus hijos, por no cumplir con el régimen de visitas establecido.

“Y nunca reacciono a ningún tipo de violencia, porque esto es una violencia, lo que hicimos, pero yo no reacciono si no me hacen algo antes. Él que subió esas cosas fue él primero como parte de una rabieta porque lo denuncié por incumplimiento de lo acordado que teníamos con el juez por el régimen de visitas”, partió comentando la exchica Mekano.

“A Jorge le tocaba como papá quedarse con sus hijos el fin de semana, y mandó un mail con su abogada diciendo que se encontraba muy mal por causa de las pastillas que estaba tomando por el tema de la depresión”, agregó.

[ Esto sí que es guerra: Daniela Aránguiz publicó conversaciones con Orsini y Valdivia...hasta con foto de ropa íntima incluida ]

“Todos lo entendimos, hasta que un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre”, explicó Aránguiz, diciendo que en ese momento le bajó toda la rabia.

De esta forma, puntualizó que “yo actué como una mamá dolida, muchas chilenas me deben entender. Yo fui una hija de papás separados y mi papá me hizo lo mismo, me dejó esperándolo y Jorge sabe que eso para mí es muy doloroso y vivirlo ahora como madre es peor”.

Su decisión

“Yo quiero decir que la dignidad la perdí cuando te perdoné la primera vez que me fuiste infiel… la dignidad la perdí cuando aguanté agresiones psicológicas, verbales y otras que no voy a nombrar acá”, dijo dirigiéndose a su marido Jorge Valdivia.

Así respecto a la relación de Valdivia con Orsini, Aránguiz reflexionó que “espero que aprenda el significado de la palabra amor, porque amor es sin traición, sin ser infiel, a respetar a otra persona”, reflexionó, asegurando que “esto me da mucha pena porque siento que todos los años que estuve casada con él no valieron de nada”.

“Le deseo lo mejor, doy un paso al costado en esta relación, no tengo intenciones de volver”, sentenció.