“El despejao’ de cabeza”: La particular frase de María Luisa Godoy que sacó carcajadas en “Buenos Días a Todos”

En el matinal “Buenos Días a Todos”, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes junto a Felipe Vidal y al cocinero invitado, comenzaron a hablar sobre la sapiosexualidad, que son las personas que se sienten atraídas sexualmente por la inteligencia. Por esto, ellos discutieron qué prefieren en una pareja: el intelecto o el aspecto físico.

Partieron por definir qué es inteligencia, y Eduardo Fuentes señaló que son las personas que encuentran la conexión entre A y B para generar una solución. María Luisa Godoy añadió a este punto y afirmó que: “la inteligencia es el lúcido, el ‘despejao de cabeza’, el rápido”.

“El despejao’ de caeza”

Esto llamó la atención de sus compañeros, quienes se rieron con el particular término, “el ‘despejao de cabeza’, me gustó”, afirmó Felipe Vidal. Eduardo Fuentes no se aguantaba la risa, y su compañero de panel continuaba con las tallas, “hay que llamar a Iván Torres para que diga ‘el despejao de cabeza’”, bromeó. “El despejao’ de caeza”, continuó el panelista.

Fuentes se estaba riendo a carcajadas, al igual que María Luisa Godoy, quien terminó llorando de la risa, “no sé, parece que lo inventé”, aseguró la animadora. Por lo que Felipe comentó que “me gusta como Mari llegó a llorar de la risa”.