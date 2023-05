“En este tiempo se ha reforzado esta amistad”: Michelle Adam está con el corazón lleno en “Tu Día”

La meteoróloga Michelle Adam volvió hace dos meses a Canal 13, para trabajar en el matinal “Tu Día”, y en una entrevista con Página 7 habló sobre esta experiencia de regresar al canal que la vio crecer, y trabajar con unos de sus amigos más cercanos en la televisión.

“Definiría esta experiencia como mágica, porque las cosas se dieron súper fluidas, y de forma natural. Me he sentido cómoda y estoy feliz”, partió.

Adam señaló que una de las cosas que más extrañaba de trabajar en el 13, eran las personas. “Ellas hacen la diferencia. Obviamente, hay muchos que ya no están, pero otros sí (..) Ha sido muy agradable volver a reencontrarme con algunos compañeros, e incluso personas de prensa que no veía hace años”, afirmó.

La meteoróloga aseguró que el proyecto fue lo que más la motivó a sumarse al matinal, “es un programa de acompañamiento, donde podemos hablar de todo, donde nos sentimos cómodos y en confianza”, contó.

“Es un matinal que rescata lo que se extrañaba mucho de este formato. Volver a disfrutar, volver a reír, que lo pasemos bien, que tengamos conversaciones comunes que nos importan a todos”, agregó.

“No me esperaba esa reacción”

Comenzar a trabajar en “Tu Día” también significó para Michelle reencontrarse con los amigos que hizo en Mega, Priscilla Vargas y José Luis Repenning. Ella recordó su primer día en el estudio, señalando que “fue maravilloso. Nosotros nos habíamos visto el día anterior en la pauta, nos abrazamos y todo, pero cuando fue en el estudio, ahí es donde siente realmente el reencuentro”.

“Nos llevamos tan bien, tenemos tanta buena onda. Eso de mirarse, conectar y saber cómo está la otra persona, eso no es fácil de encontrar en televisión”, continuó.

“Siento que en este tiempo se ha reforzado esta amistad. No me esperaba esa reacción. Yo creo que todo ese primer mes me sentí con el corazón tan llenito, tan feliz y contenta”, cerró Michelle Adam.