“Es un chanta”: Natalia Valdebenito discutió con Denisse Malebrán por su amistad con Rodolfo Carter

Una discusión se desató en Twitter entre la cantante Denisse Malebrán y la comediante Natalia Valdebenito, a propósito de una noticia en la que se revelaba la amistad de la artista con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Una usuaria expresó su desapruebo con esto, por lo que la cantante respondió que “¿tener sentimientos de afecto y cariño por alguien le parece horroroso? Con todo lo que está pasando en el país, a paso rápido por la ultra, ¿eso la horroriza? A mí me parece lo más normal ‘querer’, tener amigos diferentes y aprender de esas diferencias”.

La tuitera continuó con la discusión y contestó que “sentimientos de afecto por una persona que desfalcó a su comuna; que ataca al Presidente Boric constantemente y que pertenece al mismo sector político que Pinochet me parece horroroso, Denisse. No lo esperaba de ti para nada”.

La cantante continuó asegurando que vive en La Florida y no existe desfalco, y además que esa inconsistencia administrativa se presenta en Santiago, Maipú, Valparaíso, entre otras comunas. “Diferencias políticas no nos convierte en enemigos”, empezó.

“Claramente no hablamos de un pinochetista y es obvio que su juicio al Presidente no lo comparto. Tengo amigos que aman pitear y los sigo queriendo aún cuando me carga. En fin”, agregó Malebrán.

Tener sentimientos de afecto y cariño por alguien le parece horroroso? Con todo lo que está pasando en el país, a paso rápido por la ultra, eso la horroriza? A mi me parece lo más normal “querer”, tener amigos diferentes y aprender de esas diferencias. Buen día 🤗 — Denisse Malebran (@denissemalebran) May 25, 2023

“Siempre es mejor ver la realidad”

En ese momento, Valdebenito irrumpió en la conversación y le dijo que no lo defendiera, “vas a salir pa atrás. Que sea tu amigo es irrelevante. Es un chanta y siempre es mejor ver la realidad”, señaló.

“No estoy defendiendo a nadie. Ustedes me están interpelando por tener un amigo que no les gusta, e intenté de una forma muy amable hacerles ver que no todos nos separamos por colores políticos a la hora de sentir cariño. No tendría por qué darles explicaciones, ni las estoy dando”, cerró Denisse.

Natalia Valdebenito le respondió a este mensaje que: “Tu amigo es un chanta. Y aunque no es amable esta forma de definirlo, creo que el concepto le queda chico. Es oportunista. Ha utilizado la desgracia ajena para hacer su show. Tu cariño por él es irrelevante cuando estamos frente a un peligro político, ¡Tú deberías saberlo ya!”.