¿Hay romance? Peso Pluma besa a Dania Méndez en plena transmisión en vivo

Ahora que Peso Pluma es una de las máximas estrellas de la música en la actualidad, cada paso que da se convierte en tendencia, por lo que el momento en el que le dio un beso a Dania Méndez, exparticipante de “Acapulco Shore” y “La Casa de los Famosos”, ha dado de qué hablar.

Lo que se sabe de un posible romance

Cabe señalar que, desde hace unos días, el cantante ha estado en Punta Cana acompañado de la influencer, pues, de acuerdo con diversos medios, ella será la protagonista del nuevo video del cantante, del sencillo “Bye”.

Algo que llama la atención es que los famosos han sido captados en los mismos lugares, tomados de la mano y muy cercanos.

Además, se viralizó, en redes sociales, el fragmento de una transmisión en vivo, que el cantante hizo por medio de Instagram.

El artista estaba leyendo algunas preguntas de sus fans, hasta que se escuchó la voz de una mujer, que algunos de sus seguidores señalaron que se trataba de Dania.

“Me están regañando, me están regañando... No voy a decir tu nombre, de la que me regaña”, dijo entre risas el cantante.

Después de unos instantes, la mujer le pregunta “¿Te regaña?”, y el artista responde con un beso; aunque no se muestra claramente si es Méndez, muchos fans afirman que sí.

Dania Méndez tuvo una exitosa aparición en “La Casa de los Famosos”

Luego de que fue una de las figuras favoritas del público en “Acapulco Shore”, Dania ingresó a “La Casa de los Famosos”, de Telemundo.

La joven se convirtió en una de las favoritas, y algo que muchos recuerdan es que tuvo un breve romance con Arturo Carmona; sin embargo, ella decidió seguir adelante sin él.

El exfutbolista, en diversas ocasiones, aseguró que la influencer era el “amor de su vida”, aunque al final todo terminó entre ellos.