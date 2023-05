Iván Cabrera revela por qué volvió con su esposa: “Se puso a hablarme, me pegué en su boca y lo único que quería era derretirme en ella”

Impacto causó cuando Iván Cabrera confirmó que había vuelto con su esposa luego de una bullada separación, donde ella le habría sido infiel con un amigo cercano. Y también luego de la tortuosa relación del bailarín con Antonella Muñoz.

El caso es que ahora sus seguidores le preguntan el motivo de esta decisión. Y en su Instagram, contestó.

“El día de hoy con 40 años, luego de diferentes experiencias y no solo amorosas, he crecido enormemente. Hoy veo y admiro cosas que antes no percibía, la belleza física de mi esposa es indiscutible, pero ustedes creen que yo hoy solo estaría con una mujer por ser bella? Y bueno, nunca lo he estado pero ahora con mayor razón. Cero posibilidad!!!”, comenzó a contestar.

“Ella también ha tenido un tiempo de crecimiento donde cometió errores, donde tuvo que aprender, donde acertó, donde vivió muchos episodios que también le hicieron crecer”.

“Hoy veo una Tiffany Magrini mucho más sólida, madura, enfocada, comprometida con sus hijos, a full con su trabajo, con hambre de éxito, más prudente, etc etc”.

“Ella fue mi compañera 10 años, me casé con ella por todas las de la ley y es la madre de mis hijos, o sea, no es cualquier persona y lo que me hizo click fue que la miré a los ojos, se puso a hablarme, me pegué en su boca y lo único que quería era derretirme en ella”, terminó.