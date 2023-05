Luz Valdivieso rompió el silencio tras nueva separación con Marcial Tagle

A inicios de este 2023 el matrimonio conformado por Luz Valdivieso y Marcial Tagle se dieron una nueva oportunidad, intentando superar la separación que los tuvo alejados algunos meses y donde incluso la actriz tuvo una relación con su colega Claudio Castellón. Pero este intento no resultó.

La pareja que se había separado por primera vez en enero del año pasado, habría alcanzado estos últimos días un acuerdo “en buenos términos” para ponerle un cierre definitivo a sus intentos por reconciliarse, los cuales comenzaron en el verano de este año en las playas de Copacabana.

Luz Valdivieso. Fuente: Instagram @luzvaldiviesoactriz.

Y la panelista de “Zona de Estrellas”, Cecilia Gutiérrez, conversó con Luz Valdivieso, quien le confirmó que están nuevamente separados.

“Ella me confirmó que era verdad, confirmó el quiebre, no me dio detalles, no me dijo motivos, solo me dijo que sí están separados nuevamente”, dijo la periodista.