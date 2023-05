María José Bello recordó la desubicación máxima de un hombre que criticó su cuerpo recién parida

En “Podemos Hablar” estará invitada la actriz María Jose Bello, que participará de la próxima teleserie de CHV “Dime con quién andas“. En el capítulo que se emitirá este viernes, la intérprete contará la oportunidad en la que le dañaron el autoestima.

“La cosa es que venía de vuelta del alta de la clínica, había parido a Tadeo mi hijo mayor año 2015. Y me fui a la casa donde íbamos con el huevito y me abrió la reja uno de los chicos que trabajaba en los parkings”, partió comentando.

“Me dijo si ya tuve la guagua y digo le sipo. Donde me responde: Pero esta súper guatoncita, mi mujer no quedo tan guatoncita. ¿Se le va a quitar?”, relata la actriz.

“Le digo sí, solo que los primeros días tengo un poquito, pero se me va a salir y cuando uno está amamantando vuelve a su lugar y me responde ‘Que increíble, mi señora no quedo así, quedo como planita”', relató.

Pero la conversación no quedó ahí: “Le digo que yo vengo llegando recién, que no se le puede decir eso a una mujer, porque no se hace, les digo a la gente que no se habla del cuerpo del otro”.