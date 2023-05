“Mi cuerpo no estaba preparado”: Pedro Pascal acabó con el secreto mejor guardado en “The Mandalorian”

Por años, desde su exitoso estreno en el servicio de streaming de Disney, que los fans de la serie “The Mandalorian” habían especulado respecto a si el actor chileno Pedro Pascal era quien finalmente daba vida al personaje de Din Djarin.

Una duda que abrió innumerables teorías entre los seguidores de la franquicia de Star Wars y los fieles fanáticos del actor nacional, y que esta semana el propio Pascal resolvió luego de reconocer en una entrevista dada a The Hollywood Reporter que por temas de agenda y del vestuario que debía usar en la serie, decidió ponerle solamente la voz al personaje de Din Djarin.

La honestidad de Pedro Pascal

Fue en una distendida conversación con sus colegas Jeff Bridges, Kieran Culkin, Michael Imperioli, Evan Peters y Damson Idris, donde el intéprete chileno debió explicar cómo lo hacía para grabar en simultáneo “The Mandalorian” y la serie de HBO “The Last Of Us”, donde le da vida al personaje de Joel.

Y lo hizo con la honestidad y soltura que tanto le han celebrado los medios de espectáculos estadounidenses. La misma que tuvo cuando, en la misma entrevista, reconoció que no tenía planeado ser padre.

“Pedro, tienes dos series; ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’. Presumiblemente, ¿no siempre tienes que estar presente para ‘The Mandalorian’?”, le preguntaron en la entrevista al chileno, quien sin dudarlo aseguró que solamente puso la voz al personaje de la serie del universo Satr Wars.

“Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en lo que respecta a los cuatro meses. Pero yo estaba en eso. Estaba en él una cantidad significativa. Pero ahora lo hemos descubierto, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa (‘The Last of Us’)”, confesó Pascal.

Su respuesta, por cierto, dejó perplejo a Culkin (protagonista en la serie ‘Succession’), quien le preguntó al chileno si al ver la actuación de otro actor en su personaje no temía por las críticas.

“Ahora ya sabes que está mejor”, resumió Pascal, cuya respuesta llevó a Culkin a pedir que trajeran al intérprete al conversatorio de los seis actores.